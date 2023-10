El trucazo del radiador para ahorrar una pasta en calefacción

Teniendo en cuenta los altos precios de la energía, son muchas las familias que están preocupadas por cómo van a calentar sus hogares este invierno. Pues bien, en TikTok se ha hecho viral un truco muy sencillo y efectivo para ahorrar una pasta en calefacción. El objetivo es simple: mantener una temperatura de entre 21 y 22 grados por el día sin tener que pagar un dineral en la factura.

El mejor truco para aumentar el rendimiento de los radiadores

¿Habéis notado ya el frío? Por aquí el otoño ha entrado de golpe así que vamos a intentar sacarle el máximo partido al rendimiento de nuestros radiadores con una solución súper fácil y económica. El material de polietileno mejora los niveles de temperatura haciendo que el calor de los radiadores se aproveche mucho mejor. Y tal y como está la factura, desde luego que es para pensárselo. Instalarlo no puede ser más fácil: Lo cortas a la medida de tu radiador y con una cinta de doble cara, lo pegas a la pared. Ya ves que no puede ser más sencillo. Este finde tenemos trabajo porque lo haremos en todos los radiadores de la casa. ¿Lo conocías? El material que hemos usado es de Optimer System y tienen soluciones para muchas cosas más. Os lo iré contando porque estoy segura de que el ahorro de energía es una de las cosas que más nos preocupa.

«¿Habéis notado ya el frío? Por aquí el otoño ha entrado de golpe así que vamos a intentar sacarle el máximo partido al rendimiento de nuestros radiadores con una solución súper fácil y económica. El material de polietileno mejora los niveles de temperatura haciendo que el calor de los radiadores se aproveche mucho mejor. Y tal y como está la factura, desde luego que es para pensárselo», explica @decomondo, la creadora del vídeo.

Se trata de instalar un aislamiento térmico, compuesto por dos láminas externas de aluminio y una capa central de burbuja de aire de polietileno. Esto permite sacar el máximo rendimiento al calor de los radiadores en invierno. Es tan sencillo como cortarlo a medida con unas tijeras y ponerle una cinta de doble cara. Se pega en la parte de atrás del radiador, ¡y listo!

Si no quieres gastarte dinero en el aislamiento térmico, puedes aumentar la eficiencia de los radiadores con papel de aluminio. El resultado no va a ser exactamente el mismo, pero es mejor que no poner nada. Y es que cuando se coloca papel de aluminio en la parte posterior del radiador, éste refleja el calor en la habitación en lugar de dejarlo escapar por la pared.