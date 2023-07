La mujer más lista de TikTok: se equivocan al escribir su nombre cuando nació y le está sacando provecho

A la hora de elegir un nombre para un bebé, es importante entre varios factores a tener en cuenta, el que el nombre sea el adecuado cuando ese niño o niña crezca y sea un adulto, ya que algunos nombres pueden hacer que parezca mayor o también pueden ser muy originales y generar todo tipo de bromas. Puede ocurrir también que al registrar el nombre se produzca un error que cambie para siempre la vida de esa persona. Esto es lo que le ha pasado a la mujer más lista de TikTok, ya que se equivocaron al escribir su nombre cuando nació y le está sacando provecho.

Se equivocan con su nombre y le saca provecho

Sacha Rady es una mujer de Atlanta que se ha hecho famosa en TikTok por contar la curiosa historia de su nombre. Resulta que cuando nació, sus padres querían llamarla Sasha, pero el médico que rellenó el certificado de nacimiento se equivocó y escribió Sacha con c ya que la madre lo deletreó mal. En lugar de corregir el error, sus padres decidieron quedarse con ese nombre y así fue como Sacha se convirtió en la única persona de su familia con una c en su nombre.

Pero lo que podría haber sido un inconveniente, Sacha lo ha convertido en una ventaja. En sus vídeos de TikTok, explica que gracias a su nombre único, ha podido crear una marca personal y diferenciarse de otras personas con nombres similares. Además, dice que su nombre le ha ayudado a conseguir oportunidades laborales y profesionales, ya que llama la atención y genera curiosidad pero además, es un nombre de género neutro, por lo que sirve tanto para hombre como para mujer.

Es ahí donde ella «aprovecha» el nombre que tiene ya que mucha gente cree que es un hombre cuando por ejemplo le escribe por correo, de modo que le hacen más caso o de hecho no encuentra discriminación por ser «concisa y directa», algo que en su sector, el inmobiliario, parece no estar muy bien visto si viene de una mujer, pero como no lo saben y creen que es un hombre, suelen hacerle más caso.

Sacha trabaja como agente inmobiliaria y tiene más de 9 mil seguidores en TikTok, donde comparte consejos sobre cómo comprar y vender casas, así como anécdotas sobre su vida personal y profesional. También tiene una página web donde ofrece sus servicios y muestra su portfolio de propiedades.

La joven explica que le encanta su nombre y que no lo cambiaría por nada del mundo, de hecho explica que ha averiguado que tiene origen francés y eslavo y que su traducción al ruso es Alexander. Asegura que le ha dado mucha confianza y seguridad en sí misma, y que le ha permitido crear una identidad propia y original. Sacha es un ejemplo de cómo un pequeño detalle puede marcar la diferencia y cómo se puede sacar partido de cualquier situación. Sin duda, Sacha es la mujer más lista de TikTok.