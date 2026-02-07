El oficio de la posguerra olvidado que fue básico para la supervivencia y hoy revive en Cataluña

En un contexto marcado por el despoblamiento rural, la crisis climática y la pérdida progresiva de oficios tradicionales, un oficio de la posguerra olvidado se mantiene: la figura del pastor que vuelve a cobrar un valor estratégico en Cataluña. Lejos de ser una profesión anclada en el pasado, la ganadería extensiva se presenta hoy como una actividad clave para la gestión sostenible del territorio, la prevención de incendios y la producción de alimentos de calidad.

Sin embargo, el envejecimiento del sector y la falta de relevo generacional han puesto en riesgo su continuidad, abriendo un debate social sobre cómo preservar este oficio de la posguerra olvidado. En este escenario surge la Escuela de Pastores y Pastoras de Cataluña, una iniciativa pionera que desde 2009 trabaja para garantizar que la ganadería extensiva siga teniendo futuro. El proyecto no solo forma a nuevas generaciones de profesionales, sino que, apuesta por un modelo agroecológico, económicamente viable y socialmente reconocido. Su propuesta combina saberes tradicionales y conocimientos técnicos actuales, con el objetivo de dignificar el trabajo en el campo y ofrecer una alternativa real de vida a quienes desean desarrollar su proyecto vital en el medio rural catalán.

El oficio de la posguerra olvidado con raíces profundas

La ganadería extensiva ha sido históricamente una de las principales actividades económicas en amplias zonas de Cataluña. Además de su función productiva, cumple un papel fundamental en el mantenimiento de paisajes, la conservación de la biodiversidad y la cohesión social en entornos rurales. No obstante, en las últimas décadas el sector ha sufrido un acusado abandono debido a la falta de rentabilidad, la dureza del trabajo y la escasa valorización social del oficio.

Según diversos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la desaparición de sistemas ganaderos extensivos tiene consecuencias directas sobre el equilibrio ecológico y la seguridad alimentaria. En este sentido, recuperar y actualizar el oficio de pastor no es solo una cuestión cultural, sino también ambiental y económica.

La Escuela de Pastores y Pastoras de Cataluña

La Escuela de Pastores y Pastoras de Cataluña nace con una misión clara: garantizar el relevo generacional en la ganadería extensiva mediante la incorporación de nuevas personas al sector primario.

Con el fin de preservar el oficio de la posguerra olvidado, desde su creación en 2009, el proyecto ha formado a centenares de alumnos que hoy desarrollan su actividad en fincas propias, explotaciones familiares o como trabajadores cualificados en zonas de montaña.

La iniciativa apuesta por un enfoque agroecológico que pone en el centro el respeto al medio ambiente, el bienestar animal y la gestión sostenible de las fincas. Su visión es construir una ganadería extensiva rentable, reconocida socialmente y capaz de ofrecer condiciones de vida dignas a quienes la practican, alejándose de modelos intensivos que priorizan la productividad a corto plazo.

Una formación integral y práctica

La formación de la Escuela de Pastores tiene una duración de seis meses y medio y combina teoría y práctica de forma equilibrada. El curso incluye once semanas de clases teóricas, centradas en aspectos como manejo del ganado, sanidad animal, pastos, comercialización, legislación agraria y agroecología.

Estos contenidos se complementan con cuatro meses de prácticas en fincas ganaderas y espacios de montaña repartidos por todo el territorio catalán.

Este planteamiento permite al alumnado conocer de primera mano la realidad del oficio y adquirir habilidades prácticas esenciales. La experiencia en campo es uno de los pilares del programa, ya que facilita el contacto directo con profesionales en activo y favorece la transmisión de conocimientos que difícilmente pueden aprenderse solo en el aula.

A quién va dirigida la escuela

La Escuela de Pastores se dirige principalmente a personas mayores de 18 años que desean emprender un proyecto agroganadero de pequeñas dimensiones, aunque también está pensada para quienes buscan empleo en el sector, como pastores y pastoras de montaña. No se requiere experiencia previa, pero sí un fuerte compromiso personal y una clara motivación por desarrollar una vida vinculada al medio rural.

Entre los requisitos parar entrar y seguir en este oficio de la posguerra olvidado se incluye disponer de carné de conducir y autonomía para los desplazamientos, ya que las prácticas se realizan en distintos puntos de Cataluña.

Las clases se imparten mayoritariamente en catalán y, durante el período lectivo, el alojamiento y la manutención están cubiertos. La matrícula tiene un coste de 1.700 euros, que incluye la formación completa, aunque no los desplazamientos.

Valores que definen un modelo alternativo

La Escuela de Pastores y Pastoras se sustenta sobre una serie de valores que atraviesan todo el proyecto: agroecología, sostenibilidad, igualdad, cooperación y respeto. Estos principios no solo se transmiten en el aula, sino que se aplican en la organización del curso y en la relación con las fincas colaboradoras.

El objetivo es formar un campesinado innovador, capaz de adaptarse a los cambios del sector sin renunciar a una relación equilibrada con la naturaleza.