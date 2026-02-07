Mario, español trabajando en Australia: «En la temporada de la uva ganas entre 10.000 y 20.000 dólares en 2 meses»

Mario, creador de contenido tras la cuenta ‘@lega.wave’, ha compartido los detalles para la próxima campaña de la vendimia de 2026. Este joven español migrante con miles de seguidores utiliza su propia experiencia para demostrar cómo se vive de primera mano en el mercado laboral en Australia, país que le permite alcanzar metas económicas que en Europa son inalcanzables.

La temporada de la vendimia está en busca de personal en Australia, y Mario asegura que, con una planificación adecuada y la documentación en regla, cualquier persona puede acceder a estos puestos temporales con una altísima remuneración.

¿Es posible acumular 12.000 euros en dos meses?

Durante los meses de enero a marzo, los trabajadores de la vendimia australiana consiguen entre 10.000 y 20.000 dólares australianos (hasta 12.000 euros). Con salarios que rondan los 2.000 dólares australianos a la semana, esta etapa del año es una de las más rentables para los extranjeros que buscan dinero rápido.

Las jornadas laborales son intensas y suelen consistir en turnos de 12 horas con apenas un día de descanso a la semana.

Mario advierte que hay que ser capaz de aguantar las condiciones climáticas, ya que el calor resulta extremo en estas zonas rurales, por lo que el uso de protector solar es obligatorio.

Además, la convivencia con la fauna local es parte del día a día. El creador de contenido confirma la presencia habitual de arañas y también menciona a unos pequeños lagartos (o «dragoncillos») que viajan en los camiones de carga.

Así es trabajar en Griffith, Australia

Uno de los puntos geográficos más recomendados por este español es Griffith. Mario trabajó allí durante dos años seguidos para la empresa De Bortoli Wines, una de las firmas más reconocidas del sector vinícola australiano. Aunque existe una gran cantidad de plazas disponibles para la temporada de 2026, el joven aconseja enviar la solicitud con rapidez, debido a la alta demanda de personas que desean viajar a Australia.

Según Mario, otro factor determinante para que tu aventura tenga éxito es la compañía. Mario sugiere formar un buen equipo de amigos antes de partir, ya que el apoyo mutuo ayuda a sobrevivir las largas horas de faena. Con amigos, es más fácil sobrellevar el cansancio físico y, para el creador de contenido español, permite disfrutar más de la experiencia fuera de las horas de trabajo.

Requisitos fundamentales: la ‘Work and Holiday’ visa y un buen currículum

Para entrar en el proceso de selección de estas empresas, solo existen dos requisitos indispensables, según Mario. El primero es contar con la visa Work and Holiday, el permiso que permite a los jóvenes residir y trabajar de forma legal en el país. Sin este documento, el acceso a las grandes compañías del sector agrícola resulta imposible.

El segundo elemento clave para Mario es la presentación de un currículum bien redactado y adaptado a los estándares locales. Así que si conoces a alguien que ya pasó por este proceso, es una buena idea que se lo enseñes para corroborar que todo está bien.

Una vez que el trabajador tiene estos papeles en orden, trabajar en Australia será un hecho.