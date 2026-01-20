Mario, español trabajando en Australia: «Es domingo y trabajo casi 12 horas, pero me pagan casi a dólar el minuto»

Para la gran mayoría de los trabajadores en España, el fin de semana es sagrado, ya que se trata de un momento intocable de descanso. Sin embargo, eso cambia radicalmente cuando cruzas el mundo y el objetivo principal es capitalizar al máximo tu tiempo. Mario, un joven español que vive en Australia y comparte su aventura a través de las redes sociales, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un dato demoledor sobre su salario.

Su experiencia en Australia demuestra que sacrificar el «día del Señor» tiene una recompensa que pocos podrían imaginar en España. El creador de contenido explica que, durante la temporada agrícola, su vida se convierte en una burbuja donde no importan las fechas. Sin embargo, la gran diferencia radica en la nómina, ya que trabajar un domingo dispara sus ingresos hasta cifras que rozan lo absurdo para un empleo no cualificado.

Cuando la nómina en Australia sube a casi un dólar por minuto

La motivación de Mario (@lega.wave, en redes sociales) para levantarse de la cama un domingo es el dinero. Mario detalla que en Australia los domingos se pagan doble en su sector. Esto se traduce en un salario de 63 dólares australianos por hora (unos 38 euros al cambio actual). Si echamos cuentas rápidas, le pagan casi un dólar el minuto.

Su jornada habitual suele extenderse entre las 10 y las 12 horas. Esto significa que, en un solo día de trabajo intenso, puede generar una facturación bruta cercana a los 700 dólares australianos (unos 430 euros).

De esa cantidad hay que restar la media hora del almuerzo, que no se paga, y el 15 % correspondiente a las tasas impositivas. Aun así, el líquido a percibir por trabajar el domingo sigue siendo una suma «mazo de pasta», como él mismo lo define, que le permite sentirse «como Cristiano un rato».

Entre camiones y granos: así es la jornada laboral en Australia

Lejos de lo que se pueda pensar, ganar esa cantidad no siempre implica un esfuerzo físico sobrehumano. Este español relata su rutina con ironía y referencias religiosas. Se levanta a las 12, «como para ir a misa», pero cambia la iglesia por una pala. Su función principal en la campaña del grano consiste en controlar el «stacker», la maquinaria donde los camiones descargan la mercancía.

Sus tareas pasan por detener los vehículos pesados, colocar las lonas que cubren las montañas de cereal y, de vez en cuando, palear un poco. Sin embargo, admite que gran parte del tiempo se basa en estar parado y tocar un par de botones. La jornada mejora cuando cae la noche, ya que desaparecen el sol y las molestas moscas.

¿Dónde gastar el sueldo? Estas son las tiendas favoritas de los jóvenes en Australia

Con ese nivel de ingresos, el estilo de vida y darse algún lujo cobran protagonismo. Mario también ofrece consejos sobre dónde comprar ropa para quienes deciden emigrar y quieren vestir con estilo local.

En su ranking de tiendas multimarca, su favorita es Culture Kings, fundada en Gold Coast. Destaca por su estética moderna, su exclusividad con marcas como Loiter o Saint, y curiosidades como máquinas recreativas para ganar zapatillas. Otras opciones populares que menciona son Universal Store y General Pants, donde se encuentran firmas globales como Stussy o The North Face.

Si hablamos de marcas puramente australianas, el joven recomienda echar un ojo a Ghanda, con su rollo surfero y ochentero; Front Runner, ideal para camisetas de corte «oversize» y calidad urbana; y Bronze Snake, perfecta para básicos con cortes particulares en tonos tierra y oscuros.