Un español trabajando en Australia: «Con los ingresos de 7 días alquilas una furgoneta para recorrer el país un mes»

La historia de Mario, un creador de contenido que ya acumula una comunidad que sobrepasa los 136000 seguidores en sus redes, confirma que el esfuerzo tiene recompensas. A través de su perfil en redes sociales (@lega.wave en TikTok e Instagram), este español muestra la realidad del trabajo agrario y cómo un sueldo semanal puede cambiar por completo la perspectiva de cualquier trabajador necesario.

La vida en Australia ofrece una capacidad de consumo que resulta difícil de asimilar desde la visión de España. Mario utiliza sus plataformas para detallar sus ingresos y demuestra que el sacrificio de las jornadas intensas se traduce en una libertad financiera envidiable. Según explica en sus videos, en apenas siete días laborales puede acumular dinero suficiente para lujos y experiencias que en otros lugares exigirían meses de privaciones y ahorro.

¿Qué lujos permite el sueldo semanal de un español en Australia?

Mario asegura que tras su labor en la temporada alta del algodón percibe unos 2.950 dólares australianos semanales (aproximadamente, unos 1.700 euros). Con esa cifra en la mano, un trabajador cuenta con la posibilidad de alquilar una furgoneta durante un mes completo para recorrer toda la costa este del país. Tras pagar el vehículo, todavía le sobra dinero para actividades de lujo como saltar en paracaídas, bucear en la Gran Barrera de Coral y costear la comida del viaje.

Este nivel de ingresos permite que los gastos mensuales básicos queden en un segundo plano frente a la capacidad de disfrute. Mientras que en otros países se necesita el sueldo de todo un mes para cubrir la vivienda y los servicios, en Australia el excedente tras medio día de trabajo y una semana completa facilita la planificación de unas vacaciones de ensueño.

Viajes a las Maldivas y lujos tras trabajar una semana completa

Para quienes prefieren otro tipo de planes, la nómina de siete días ofrece alternativas muy sugerentes. Mario menciona que una persona con gustos más disfrutones puede optar por un viaje de una semana con todo incluido a las Maldivas (¡e incluso sobrarte dinero!). No hace falta esperar a las vacaciones de verano o ahorrar durante todo un año para permitirse un capricho de este calibre cuando el mercado laboral responde con tales cifras.

Incluso para los perfiles que el propio Mario califica como «más materialistas», el rendimiento de una semana de trabajo en la temporada del algodón es espectacular. Con lo que ingresa en una sola semana es posible adquirir el último modelo de iPhone, los auriculares AirPods más recientes y hasta un dron de última hornada.

A pesar de todo, en otros videos, el propio joven español admite que en estas temporadas se trabaja «como un esclavo» y que no es una rutina para cualquiera, ya que puede exigir mucho. Sin embargo, aprovechar los picos de demanda laboral en el sector primario de Australia sirve para generar un colchón que permita vivir el resto del año con total tranquilidad o invertir en proyectos personales, como el de Mario, que ha abierto una tienda de ropa online.