Un español que trabaja en Australia desde hace 6 años: «Pago la gasolina del mes con 30 minutos de trabajo»

Mario, un creador de contenido español que decidió emigrar a Australia, es el ejemplo de muchos jóvenes que buscan un mejor futuro financiero lejos de casa. Su caso es una de las tantas historias de éxito que se encuentran en las redes sociales y confirman que el cambio de vida merece la pena.

A través de su perfil de TikTok (@lega.wave), comparte su realidad laboral y ofrece datos concretos sobre la enorme diferencia que hay en el salario de ambos países.

El testimonio de Mario se basa en las cifras que comparte al detalle con más de 9000 seguidores. Sin embargo, lo más curioso de su caso no es cuánto gana, sino lo poco que tarda en cubrir sus necesidades básicas mensuales. El precio de la gasolina, un dolor de cabeza constante en España, allí se soluciona con apenas media hora de faena.

Cubrir la gasolina con tan solo 30 minutos de trabajo es posible

Este trabajador temporal asegura que liquida todas sus obligaciones fijas con lo que ingresa en medio día. El resto de su jornada semanal se traduce íntegramente en beneficio neto y capacidad de ahorro.

Para entender cómo es posible pagar la gasolina con solo 30 minutos de trabajo, hay que mirar su nómina durante la temporada del algodón. Allí cobra unos 35 dólares australianos la hora. Como vive a siete minutos de su trabajo, su gasto en combustible se reduce a 20 dólares semanales. Con media hora de sueldo, entonces, cubre el depósito necesario para sus desplazamientos.

Pero la cosa mejora si sumamos el resto de facturas. Mario explica que el alquiler le cuesta 140 dólares a la semana, cantidad que paga con cuatro horas de faena. La comida supone unos 90 dólares, o lo que es lo mismo, dos horas y media de actividad.

En total, con unas siete horas de trabajo, tiene la vida del mes resuelta.

Dónde encontrar trabajo en Australia

Mario recomienda no limitarse y explorar todas las opciones digitales disponibles. Plataformas como Seek, Gumtree, Indeed, Jora Local o LinkedIn son herramientas fundamentales para rastrear ofertas en distintos sectores.

Sin embargo, aparte de estas webs y de los grupos de Facebook o WhatsApp que existen en casi todas las ciudades, este español que vive en Australia insiste en que el método infalible sigue siendo el tradicional boca a boca.

Conocer a alguien que ya esté empleado y te avise de vacantes es la vía más rápida. Por eso, Mario recomienda alojarse en hostels, ya que el flujo constante de gente facilita estos contactos.

Cuáles son las mejores temporadas para emigrar a Australia

Según la experiencia de este español en Australia, existen tres momentos que destacan por su rentabilidad. La vendimia o «Winery» arranca el año, de enero a marzo, con sueldos de hasta 56 dólares la hora en zonas como Griffith.

A partir de abril y hasta septiembre llega el turno del algodón («Cotton»), ideal para trabajar en Nueva Gales del Sur. Para cerrar el año, de octubre a diciembre, la temporada del cereal («Grain») ofrece condiciones similares.

Y, si buscas estabilidad todo el año, la minería en Queensland o Australia Occidental paga hasta 76 dólares la hora, una opción muy popular y bien valorada entre los mochileros que buscan hacer caja rápido.