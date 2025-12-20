Uno de los países más prósperos de Europa te paga más de 78.000€ por emigrar a una de sus islas

Hay cosas en las que España siempre va a ser superior a Irlanda, pero la idea de vivir rodeado de mar, tranquilidad y con un préstamo de casi 80.000 euros suena bastante atractiva. El gobierno irlandés te da la oportunidad si decides emigrar a una de sus islas.

Ante la falta de población en muchas de sus islas, Irlanda ha lanzado un ambicioso proyecto. El objetivo es revitalizar dichas regiones, atraer nuevos residentes y garantizar el futuro de comunidades que llevan años perdiendo vecinos, y servicios básicos.

Irlanda te ofrece 78.000 por emigrar a alguna de sus islas

El programa, denominado Our Living Islands (Nuestras islas vivas), engloba un total de 23 islas situadas frente a la costa irlandesa que no cuentan con conexión terrestre al continente, ni mediante puentes ni por mareas bajas.

No son zonas elegidas al azar, sino que se trata de territorios con un enorme valor natural y cultural, pero castigados por el aislamiento y la falta de oportunidades.

Para incentivar la llegada de nuevos habitantes, el Gobierno ofrece un préstamo de hasta 68.700 libras esterlinas, algo más de 78.000 euros al cambio, a quienes decidan mudarse de forma permanente a una de estas islas.

El objetivo no es fomentar el turismo ni las segundas residencias, sino recuperar población estable y reforzar el tejido social. Eso sí, el tiempo para decidir emigrar a Irlanda desde España no es ilimitado.

La iniciativa sólo estará vigente hasta 2026 y la presentación de solicitudes ya está abierta. Y no te preocupes, como español eres candidato: el proyecto está abierto tanto a ciudadanos irlandeses como a extranjeros que cumplan los requisitos.

Requisitos para emigrar a Irlanda desde España y que te paguen más de 78.000 euros

El acceso a esta financiación está sujeto a normas muy concretas. Para empezar, es obligatorio ser propietario o adquirir una vivienda en una de las islas incluidas en el programa.

El inmueble debe haber sido construido antes de 1993 y llevar al menos dos años vacío, un requisito pensado para recuperar casas abandonadas y evitar la especulación.

El dinero concedido no puede destinarse libremente. Sólo se permite su uso en obras de rehabilitación, como aislamiento, mejoras estructurales, renovación interior y adaptación de la vivienda para hacerla habitable durante todo el año.

De hecho, no se autoriza emplear la ayuda para fines turísticos ni para alquiler vacacional. Además, el Ejecutivo irlandés contempla financiación adicional para quienes quieran abrir un negocio en la isla, una medida clave para generar empleo y asegurar la supervivencia económica.

¿Cómo mudarte a Irlanda si eres español?

Emigrar a Irlanda desde España es mucho más sencillo de lo que piensas. Como ciudadano de la Unión Europea no necesitas ningún permiso y con el Documento Nacional de Identidad (DNI) es suficiente.

Lo único que debes tener en cuenta es que Irlanda no forma parte del espacio Schengen, por lo que todavía existen controles fronterizos con España.

Aun así, un principio básico entre estados de la Unión Europea establece la libre circulación de trabajadores y el derecho de igualdad en el trato. Es decir, por ley tienes los mismos derechos laborales y económicos que un dublinés. Puedes consultar más información aquí.