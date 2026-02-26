El órgano de los jueces estrecha el cerco sobre la fraudulenta instrucción de la DANA

Los audios publicados por OKDIARIO en los que se escucha con perfecta claridad al marido de la instructora de la DANA, ajeno totalmente a la causa, tomar declaración a varios testigos han provocado, como era natural, incredulidad y asombro en el mundo judicial, pues las normas procesales prohíben expresamente la presencia de personas ajenas al procedimiento, ya que a las diligencias de instrucción solo pueden acceder las partes personadas y los funcionarios del juzgado.

OKDIARIO ha podido saber que varios miembros de la CGPJ se plantean ya llevar el asunto al pleno, pues los hechos son gravísimos y podrían echar por tierra toda la investigación al constituir, según los expertos, una causa de nulidad del procedimiento.

Este periódico ha venido denunciando la presencia activa del marido de la juez Nuria Ruiz Tobarra en la causa, pues Jorge Martínez Ribera, titular de un juzgado ajeno al de su esposa, dirigió parte de los interrogatorios, un comportamiento contrario a Derecho que ha llevado al abogado de una de las acusaciones particulares a presentar una querella por la comisión de varios delitos ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Parece evidente que el órgano de los jueces tiene que tomar de inmediato cartas en el asunto, porque no estamos ante una mera irregularidad formal, sin trascendencia procesal, pues se han violentado las más elementales normas, hasta el punto de que todo el procedimiento judicial podría saltar por los aires. Decíamos ayer en otro editorial que su señoría y su marido podrían, con su escandaloso comportamiento, dinamitar la instrucción realizada en los últimos meses. El daño que en ese caso se habría causado a las víctimas sería inmenso. Brutal. La juez y su esposo deberían ser expulsados de la carrera judicial, pues lo ocurrido no tiene precedentes y la actuación de los dos, contraria a Derecho, sobrepasa con mucho todos los límites.