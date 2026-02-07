A qué hora es el Barcelona vs Mallorca hoy y dónde ver gratis en directo y en qué canal de TV, el partido de la Liga

El Barcelona recibe al Mallorca en un nuevo compromiso liguero marcado por la exigencia del calendario y la necesidad de seguir sumando en un tramo clave de la temporada. El conjunto azulgrana afronta este duelo de la jornada 23 con el objetivo de hacerse fuerte en casa ante un rival que acostumbra a plantear partidos muy cerrados y de alta intensidad. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para poder ver en directo este atractivo Barcelona – Mallorca.

Horario del partido de hoy del Barcelona – Mallorca

El Barcelona se mide al Mallorca en el encuentro correspondiente a la jornada 23 del campeonato. El equipo azulgrana busca mantener su regularidad en la competición y aprovechar el apoyo de su afición para sumar tres puntos fundamentales ante un conjunto balear que llega dispuesto a competir cada balón y a aprovechar cualquier error.

El duelo se presenta como una prueba de madurez para el bloque culé, que sabe que en este tipo de partidos, ante rivales bien organizados, suele marcar la diferencia la eficacia en las áreas y el control del ritmo del juego.

¿A qué hora es hoy el Barcelona – Mallorca?

La Liga ha programado este Barcelona – Mallorca para el sábado 7 de febrero, en el horario de las 16:15 horas. El choque corresponde a la jornada 23 del campeonato y se disputará poco después del mediodía.

Dónde ver el partido del Barcelona – Mallorca hoy en tv y en directo online

El partido entre el Barcelona y el Mallorca se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar LaLiga, canal que posee los derechos de emisión del encuentro.

Además, los aficionados también podrán seguir el Barcelona – Mallorca en directo y en streaming a través de la plataforma de Movistar Plus+, tanto desde su aplicación como desde su versión web, accesible desde ordenadores, teléfonos móviles, tabletas y smart TV, siempre con una suscripción activa al servicio.

Como es habitual, los seguidores del fútbol español también podrán seguir la previa, el resultado y el minuto a minuto del Barcelona – Mallorca a través de OKDIARIO, con información actualizada desde antes del inicio del encuentro hasta la publicación de la crónica final.

Dónde puedo escuchar por radio en vivo el Barcelona – Mallorca

Los aficionados de estos dos equipos también tienen que tener en cuenta que si no pueden ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Mallorca correspondiente a la jornada 23 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el Camp Nou para contar minuto a minuto todo lo que suceda en el feudo azulgrana.

En que estadio es el Barcelona – Mallorca

El Camp Nou, situado en el barrio catalán de Les Corts, será el estadio donde se jugará este Barcelona – Mallorca de la jornada 23 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1957 y todavía sigue atravesando su gran lavado de cara en forma de reforma. Es por ello que en la grada sólo pueden haber algo más de 45.000 aficionados, pero aún así se espera un lleno con miles de culés animando a los suyos para que consigan sumar los tres puntos y continuar liderando la clasificación.