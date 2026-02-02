Munuera Montero, el árbitro que le perdonó la roja a Raphinha en Mallorca, pitará el Albacete-Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al polémico José Luis Munuera Montero para dirigir el Albacete-Barcelona de octavos de final de la Copa del Rey que se disputa a partido único este martes (21:00 horas) en el Carlos Belmonte. El colegiado andaluz vuelve a arbitrar al conjunto culé tras perdonarle una expulsión clara a Raphinha en la primera jornada de Liga contra el Mallorca. En el VAR estará acompañado por Pizarro Gómez.

Otra polémica designación en un partido del Barcelona, pero esta vez en la Copa del Rey. El cuadro culé se mide este martes al Albacete en la ronda de octavos de final, equipo de Segunda División que ya se cargó al Real Madrid, en un partido donde los de Hansi Fick saben de sobra que no pueden ir nada confiados.

El árbitro de la contienda será un Munuera Montero que ya ha dirigido dos veces al Barcelona esta campaña. Una en la pasada final de la Supercopa de España contra el Real Madrid y la otra en Son Moix. Y esa segunda vez fue la más polémica de toda la temporada en la primera jornada contra el Mallorca. Benefició al equipo azulgrana y el CTA lo metió en la nevera dos jornadas después cuando le tocaba volver a pitar.

Y es que en Mallorca se sintieron bastante perjudicados por aquel arbitraje de Munuera Montero. Primero, porque concedió un gol de Ferran Torres (era el 0-2) cuando Raíllo estaba en el suelo conmocionado tras recibir un balonazo en la cabeza.

Pero hubo más polémica en aquel Mallorca-Barcelona. Después de expulsar a dos jugadores del cuadro balear antes del descanso, a Morales por una doble amarilla y a Muriqi por una roja directa con ayuda del VAR, Munuera Montero le perdonó una expulsión clara a Raphinha por una entrada criminal en el tiempo de descuento del primer tiempo. Mostró dos rojas con facilidad al Mallorca y cuando le tocó dejar al Barça con diez no lo hizo.