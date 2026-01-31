El Barcelona se pasea en Elche, es más líder y mete presión al Madrid

El Barcelona se pegó un buen paseo en Elche, ganó de manera muy cómoda, perdonó una goleada de época y es más líder de la Liga con cuatro puntos sobre el Real Madrid. El equipo culé, liderado por un gran Lamine Yamal, le mete presión por la Liga a su eterno rival mostrando una versión de un nivel muy alto. Ferran Torres y Rashford hicieron el resto de los goles. El gol ilicitano lo hizo el ex madridista Álvaro Rodríguez.

Sigue imparable el Barcelona en Liga. Lo de Anoeta fue un borrón, pero los de Hansi Flick siguen mostrando un fútbol ofensivo que es casi imparable. Marcó tres en Elche, pero es que pudo marcar el doble. Su victoria en tierras ilicitanas fue un paseo.

El Barcelona se plantó en Elche con la obligación de ganar y en un buen momento de forma. Jugaba antes que el Real Madrid, y eso le daba la oportunidad de volver a meterle presión a los de Arbeloa. Salió Flick con un once muy ofensivo con Fermín, Olmo, Lamine, Ferran y Raphinha juntos. Y a jugar.

El partido en el Martínez Valero comenzó con un Barça muy superior que comenzó apretando de lo lindo. Perdonó Yamal a los dos minutos de partido tras un gran centro desde banda derecha. Estaba solo, pero no logró conectar el remate ante Iñaki Peña.

Yamal hace el primero de la noche

Tardó poco, muy poco, el Barcelona en marcar el primero de la noche al Elche. Dani Olmo logró romper la defensa local con un pase fácil al espacio que dejó a Lamine Yamal solo en carrera. El ’10’ culé solamente tuvo que correr, plantarse ante un Iñaki Peña que no puso oposición y regatearle como si estuviese en el patio del recreo. Fue demasiado fácil el 1-0 para el Barcelona.

Dominaba claramente el Barcelona el partido y llegaba constantemente con mucho peligro. En dos pases y de manera sencilla, el equipo culé se plantaba en el área rival una y otra vez. Al cuarto de hora perdonó Dani Olmo en una jugada en la que el Barça subió con cinco jugadores a toda velocidad.

Despierta el Elche

A partir de ahí, despertó un poco el Elche. Mejoró en su juego combinativo y empezó a crearle peligro a la portería de Joan García. A los 22 minutos de juego perdonó en el área y pidió penalti Álvaro Rodríguez. Y seis minutos después, el delantero uruguayo le ganó la carrera a Eric García tras un buen pase al espacio de Valera, se plantó solo e hizo el empate con un gran remate cruzado. El Elche colocaba el 1-1 sufriendo de lo lindo y necesitando muy poco en ataque con el delantero ex madridista en estado de gracia.

Pero fue un espejismo ese gol para el Elche. En los 15 minutos restantes que se jugaron hasta el descanso, un Barcelona casi imparable perdonó la goleada ante un equipo que en defensa hacía aguas. En el minuto 32 perdonó Ferran una doble ocasión clamorosa. Remató solo al larguero y en el rebote le pegó con el hombro directa al palo.

El Barça perdona una goleada

Continuó apretando el Barcelona. En el minuto 36, la defensa del Elche salvó bajo palos otra clara ocasión de Raphinha. El equipo culé estaba arrasando a su rival a ocasiones. Tres minutos después llegó el 2-1 a favor del equipo culé, obra de Ferran Torres. El delantero valenciano anotó a placer tras una brillante jugada de Frenkie De Jong regateando a Peña en una baldosa.

Antes del descanso, el Barcelona tuvo dos ocasiones claras más. Fermín perdonó en el 41 mandando arriba un remate claro en el área pequeña y en el tiempo de descuento la defensa local sacaba otra pelota bajo palos.

Tras el descanso, Hansi Flick le dio descanso a Raphinha para meter a Rashford y seguir buscando más goles. La segunda parte estaba corriendo los mismos derroteros. Es cierto que el Barça estaba algo menos intenso, pero seguía teniendo muchas ocasiones y seguía perdonando la sentencia. Una de Ferran, otra de Fermín, otra de De Jong…

Dos cambios más hizo Flick en el 62 sacando a Bernal y Lewandowski por Olmo y Ferran. Más frescura. Un minuto después, en un partido surrealista, el Elche perdonó el empate. Adam Boayar, dentro del área, le pegó fatal en una ocasión muy clara del cuadro ilicitano.

El partido podía ir fácilmente 1-6 e iba 1-2. Por lo tanto, el Elche estaba vivo y eso era un peligro para un Barcelona que no se podía confiar en el tramo final de partido. En el 67, perdonó de manera incomprensible Rashford. Mano a mano del inglés que tiraba directamente fuera. Flick no se lo podía creer. No paraba de perdonar el equipo culé.

Rashford sentencia

La sentencia definitiva para el Barcelona llegó a los 72 minutos de juego. Fue Marcus Rashford el autor del 1-3 que le dio un gran respiro a un equipo que estaba mereciendo golear. Lamine Yamal se marcó una gran jugada por banda derecha, estaba cuajando un gran partido, y tras su centro y un rechazo, el delantero inglés no perdonó. El Barça ganó de manera muy cómoda y es más líder de la Liga.