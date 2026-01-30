Alineación posible del Barcelona contra el Elche: no es lugar para rotaciones

La alineación del Barcelona para medirse este sábado al Elche a partir de las 21:00 horas en el Martínez Valero con motivo de la jornada 22 de la Liga no tendrá prácticamente rotaciones. Hansi Flick hará algún cambio en su once como meter a Cancelo, Bernal o Ferran Torres, pero sin volverse loco. Sabe que el equipo de Sarabia es una plaza complicada para mantener el liderato una jornada más.

Comienza en la portería con la titularidad de Joan García la alineación del Barcelona en Elche. El portero catalán sigue siendo una pieza determinante en el equipo de Hansi Flick.

La defensa del Barcelona presentará algún cambio en su alineación contra el Elche. Pero sin volverse loco. En el lateral derecho se mantiene Jules Koundé, pero en el costado izquierdo será Cancelo el titular para darle algo de descanso a Balde. El centro de la defensa estará formada por Pau Cubarsí y Eric García, que está en el mejor momento de su carrera.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona, De Jong vuelve tras cumplir sanción en Champions directo al once. Junto a él, Hansi Flick apostará por Marc Bernal de inicio. Y por delante en el enganche el titular será Fermín López.

En el ataque del Barcelona, la principal novedad será la titularidad de Ferran Torres en la punta de ataque. El delantero valenciano sustituirá a Lewandowski tras recuperarse de su lesión. En una de las bandas jugará Raphinha y en la otra Lamine Yamal.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Elche en la jornada 22 de la Liga este sábado a partir de las 21:00 horas en el Estadio Martínez Valero: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Cancelo: De Jong, Marc Bernal; Fermín López, Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.