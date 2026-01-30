Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Elche - Barcelona de la Liga Este Elche - Barcelona es de la jornada 22 de la Liga y se jugará en el Martínez Valero El Barcelona necesita ganar para seguir conservando la primera plaza de la clasificación de la Liga

El Elche y el Barcelona ofrecerán uno de los partidos más destacados de la jornada 22 de la Liga, ya que ambos conjuntos destacan por ese estilo de juego de toque. Ambos lucharán en el Martínez Valero para conseguir tres puntos importantísimos para cumplir sus objetivos, ya que los ilicitanos quieren asegurarse la permanencia y los culés seguir liderando la clasificación del campeonato. Te contamos la fecha, a qué hora es y cómo ver por TV en directo y en vivo online este choque del campeonato liguero.

Horario del Elche – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona se enfrenta al Elche en el Martínez Valero en el partido que corresponde a la jornada 22 de la Liga. El conjunto que entrena Hansi Flick llega a esta fecha en la primera plaza de la clasificación y después de haberse clasificado para los octavos de final de la Champions League, por lo que la moral está por las nubes en la Ciudad Condal y esperan trasladarla al terreno de juego con una victoria ante el cuadro ilicitano que ha venido firmando un buen papel este curso con Eder Sarabia a los mandos.

A qué hora es el partido de la Liga Elche – Barcelona

La Liga programó este apasionante Elche – Barcelona correspondiente a la jornada 22 del torneo liguero de nuestro país para este sábado 31 de enero. El organismo que preside Javier Tebas y que controla el campeonato español ha fijado este choque entre los ilicitanos y los culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el balón ruede de manera puntual en el Martínez Valero y que no se produzcan incidentes entre los aficionados en la previa en los aledaños del estadio.

Dónde y cómo ver gratis el Elche vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ es uno de los dos medios de comunicación de los que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país una parte de los encuentros que se disputan en el campeonato liguero. Este Elche – Barcelona de la jornada 22 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que tener en cuenta que este choque que se juega en el Martínez Valero no se podrá ver gratis por TV, ya que habrá que estar suscrito al paquete que incluye la competición española para poder ver lo que suceda en tierras ilicitanas.

Los aficionados del conjunto azulgrana, del cuadro ilicitano y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Elche – Barcelona correspondiente a la jornada 22 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que tener en cuenta que este operador pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Martínez Valero.

Además, como es normal, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partidazo de la jornada 22 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Elche – Barcelona desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando se escuche el pitido final en el Martínez Valero publicaremos la crónica del encuentro y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en el feudo ilicitano.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Barcelona

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 22 de la Liga deben saber que podrán escuchar por la radio gratis el Elche – Barcelona. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para narrar todo lo que suceda minuto a minuto en este partidazo en el que el líder de la clasificación buscará los tres puntos.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Elche – Barcelona

El Estadio Manuel Martínez Valero, situado en Alicante, será el campo donde se jugará este frenético Elche – Barcelona de la jornada 22 de la Liga. Este recinto deportivo se inauguró en 1976 y tiene capacidad para recibir a casi 31.400 aficionados. Se espera que este sábado haya una gran entrada en sus gradas, ya que la hinchada local espera darle ese puntito de apoyo a sus jugadores para que puedan pelear sobre el verde y así dar la sorpresa y darles una alegría.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz para que dirija la contienda en este Elche – Barcelona de la jornada 22 de la Liga. Valentín Pizarro Gómez estará controlando todo en el VAR, así que será el encargado de revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde del Martínez Valero y, si lo considera oportuno, avisar a su compañero para recomendarle que analice la jugada dudosa en el monitor que estará instalado en la banda entre los dos banquillos.