Elche vs Barcelona, en directo: el minuto a minuto del partido de Liga gratis en vivo online
Sigue en directo este Elche - Barcelona con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga
Cuándo juega el Barcelona contra el Elche: a qué hora es, horario y dónde ver en directo el partido de la Liga en vivo y online gratis
Elche y Barcelona se ven las caras en esta vigésima segunda jornada de la Liga en el Martínez Valero. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la cita como líder del campeonato doméstico y después de haber sellado su clasificación para los octavos de final de la Champions League, lo que ha reforzado el ánimo del vestuario azulgrana. Enfrente estará un Elche que está firmando una temporada muy sólida bajo la dirección de Eder Sarabia Sigue en directo este Elche – Barcelona con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga.
Elche – Barcelona, en directo
La alineación del Barcelona
Esta es la alineación del Barcelona ante el Elche: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
A qué hora es el partido de la Liga Elche – Barcelona
LaLiga ha fijado este Elche – Barcelona, correspondiente a la jornada 22, para el sábado 31 de enero. El encuentro se disputará a partir de las 21:00 horas en la península, una hora menos en Canarias. Todo está preparado para que el balón eche a rodar puntualmente en el Martínez Valero, en un ambiente que se prevé tranquilo en los alrededores del estadio antes del inicio del partido.
Dónde y cómo ver gratis el Elche vs Barcelona en directo por TV online y en vivo
Movistar+ es una de las plataformas que cuenta con los derechos de emisión de LaLiga en España. El partido Elche – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga. Para seguir el encuentro desde el Martínez Valero será necesario disponer del paquete que incluye la competición liguera, ya que este choque no se emitirá en abierto ni gratis por televisión.
Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Barcelona
Quienes no puedan seguir el Elche – Barcelona por televisión ni por internet tendrán la opción de escucharlo en directo por radio. Cadenas nacionales como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para ofrecer la narración íntegra de este encuentro de la jornada 22 de la Liga.
En qué estadio se juega el Elche – Barcelona
El Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Elche, será el escenario de este atractivo Elche – Barcelona correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. El recinto, inaugurado en 1976, cuenta con un aforo cercano a los 31.400 espectadores.
Quién es el árbitro del partido Elche – Barcelona
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz como árbitro principal del encuentro. En la sala VOR estará Valentín Pizarro Gómez, encargado de supervisar las acciones polémicas y de avisar al colegiado si es necesario revisar alguna jugada en el monitor situado junto a los banquillos.
¡Calientan los futbolistas!
Comienzan a entrar en calor ambos equipos antes de que comience el partido. Últimos ejercicios de calentamiento, paso por vestuarios y rodará después el esférico.
Dónde y cómo ver gratis el Elche vs Barcelona en directo por TV online y en vivo
Movistar+ es uno de los dos medios de comunicación de los que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país una parte de los encuentros que se disputan en el campeonato liguero. Este Elche – Barcelona de la jornada 22 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga.
A qué hora juega el FC Barcelona hoy contra el Elche
La Liga programó este apasionante Elche – Barcelona correspondiente a la jornada 22 del torneo liguero de nuestro país para este sábado 31 de enero. El organismo que preside Javier Tebas y que controla el campeonato español ha fijado este choque entre los ilicitanos y los culés en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
¿Qué es el brazalete verde que llevan los jugadores de fútbol y entrenadores de la Liga?
Los jugadores y entrenadores de liga española de fútbol han llevado un brazalete verde como parte de la campaña «Brazaletes de la esperanza» este fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la jornada 22. La campaña la organizada por la Liga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta iniciativa busca dar visibilidad a la lucha cáncer, concienciar a la sociedad y apoyar la investigación, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.
¡Esta es la alineación del Elche!
Por su parte, el Elche sale con este once: Iñaki Peña; Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Valera; Aguado, Grady, Mendoza; André Silva y Álvaro Rodríguez.
𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐗𝐈 #ElcheBarça pic.twitter.com/vNieiOwUDJ
— Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 31, 2026
¡Tenemos la alineación del Barcelona!
Esta es la alineación del Barcelona esta noche: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 #ElcheBarça pic.twitter.com/831qW2WxtZ
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 31, 2026
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Elche – Barcelona, partido correspondiente con la jornada 22 de la Liga. El líder busca mantener su primer puesto bien agarrado y no ceder puntos ante la presión de los blancos, a un único punto esperando cualquier nuevo tropezón. El Elche, por su parte, es duodécimo antes de este partido tras la victoria del Alavés ayer.
Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Barcelona
Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 22 de la Liga deben saber que podrán escuchar por la radio gratis el Elche – Barcelona. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para narrar todo lo que suceda minuto a minuto en este partidazo en el que el líder de la clasificación buscará los tres puntos.