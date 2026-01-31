¿Qué es el brazalete verde que llevan los jugadores de fútbol y entrenadores de la Liga?

Los jugadores y entrenadores de liga española de fútbol han llevado un brazalete verde como parte de la campaña «Brazaletes de la esperanza» este fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la jornada 22. La campaña la organizada por la Liga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta iniciativa busca dar visibilidad a la lucha cáncer, concienciar a la sociedad y apoyar la investigación, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.

El brazalete verde simboliza solidaridad con los pacientes y sus familias y refuerza el mensaje de que la lucha contra el cáncer es un esfuerzo colectivo. Bajo el lema «El símbolo que nos une», la campaña también tiene como objetivo alcanzar una supervivencia del 70% para 2030.

¿Qué significa el brazalete verde?

Durante la jornada 22 de la liga española de fútbol, todos los jugadores y entrenadores llevan este distintivo, demostrando que el fútbol profesional puede ser un altavoz social y ayudando a sensibilizar a millones de aficionados sobre la importancia de la prevención y el apoyo a los pacientes.

Concienciación sobre el cáncer: dar visibilidad a esta enfermedad que afecta a millones de personas en España y el mundo.

Solidaridad y apoyo: mostrar apoyo a pacientes, familiares y asociaciones que luchan contra el cáncer.

Prevención, investigación y tratamiento: destacar la importancia de la prevención, el diagnóstico temprano y la investigación para mejorar la supervivencia.

Unidad y símbolo social: Bajo el lema «El símbolo que nos une», representa que la lucha contra el cáncer es un esfuerzo colectivo que involucra a toda la sociedad.

Apoyo a la investigación y concienciación

Los jugadores y entrenadores de la liga española de fútbol han animado este fin de semana a la sociedad a informarse, colaborar y apoyar a la AECC y otras entidades dedicadas a mejorar la vida de los pacientes. Cada brazalete verde simboliza solidaridad, esperanza y compromiso con la investigación, recordando que la lucha contra el cáncer requiere un esfuerzo colectivo que involucra a toda la comunidad.

El fútbol como motor de transformación

Con esta iniciativa, se demuestra una vez más la importancia del fútbol profesional como motor de visibilidad y transformación social. Durante la jornada, jugadores, entrenadores y personal técnico han llevado el brazalete verde, transmitiendo un mensaje claro: la lucha contra el cáncer es responsabilidad de toda la sociedad.

El gesto pretende llegar a millones de aficionados, destacando la capacidad del deporte para sensibilizar, educar y movilizar recursos y apoyo hacia quienes padecen la enfermedad.

El cáncer, un desafío nacional y global

El cáncer es considerado uno de los grandes problemas. Según la AECC, se prevé que para 2030 haya más de 330.000 nuevos casos de cáncer en España, lo que equivale a un diagnóstico cada 1,8 minutos.

Estas cifras reflejan la magnitud del desafío: una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres padecerán esta enfermedad a lo largo de su vida, lo que convierte la concienciación y la prevención en prioridades absolutas para la salud pública.

Un símbolo de unión y esperanza

El brazalete verde se ha convertido en un símbolo que trasciende el deporte, representando la lucha colectiva contra el cáncer y la solidaridad con pacientes y familias. La campaña refuerza la idea de que cada gesto, por pequeño que parezca, contribuye a mejorar la visibilidad y la comprensión de esta enfermedad.

El lema «El símbolo que nos une» refleja la necesidad de cohesión social, destacando la importancia de actuar juntos en prevención, diagnóstico, tratamiento y apoyo emocional.

Objetivo de supervivencia: 70% para 2030

Entre los objetivos de la campaña se encuentra alcanzar una supervivencia del 70% para el año 2030, gracias a avances en investigación, tratamientos más eficaces y estrategias de prevención. Cada brazalete verde portado en la liga española de fútbol sirve como recordatorio visible de la necesidad de invertir en ciencia y concienciación social para lograr esta meta.