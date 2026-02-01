Real Madrid
Real Madrid vs Rayo Vallecano, en directo online | Dónde ver gratis el partido de la Liga en vivo hoy
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Rayo Vallecano de la Liga
Este Real Madrid - Rayo Vallecano es de la jornada 22 de la Liga y se juega en el Santiago Bernabéu
El Real Madrid se vuelve a examinar al juicio que le tiene preparado el Santiago Bernabéu
El cuadro merengue se enfrentará al Benfica en los playoffs de la Champions League y José Mourinho ha alabado al Real Madrid.
El grupo ultra ha estado promoviendo una pañolada y pitos para la directiva y para los futbolistas del Real Madrid.
Las aguas parecían haberse calmado en la capital de España, pero la derrota frente al Benfica hace que el Real Madrid viva otro juicio en el Santiago Bernabéu.
Arbeloa hizo oficial su alineación hace un ratillo y una de las ausencias más destacadas es la del lateral izquierdo. Por qué no juega Álvaro Carreras hoy en el Real Madrid – Rayo Vallecano.
Dónde juega el Real Madrid su próximo partido
El Real Madrid recibe hoy en el Santiago Bernabéu, pero el próximo encuentro de los de Álvaro Arbeloa será el próximo domingo en Mestalla a las 21:00 horas.
Dónde ver gratis en directo el Real Madrid vs Rayo Vallecano
Este Real Madrid – Rayo Vallecano se podrá ver en directo por TV a través del canal de pago Dazn. Recordamos que en DIARIO MADRIDISTA vamos a retransmitir en vivo online y en streaming gratis todo lo que ocurra en este partido de la jornada 22 de la Liga.
Alineación del Rayo Vallecano
Ya conocemos también el once con el que los vallecanos tratarán de dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu: Esta es la alineación oficial del Rayo Vallecano contra el Real Madrid hoy: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarría; Pathé Ciss, Gumbau, Ilias; Isi, Álvaro, Jorge de Frutos.
A qué hora juega el Real Madrid
La Liga programó este vibrante derbi capitalino Real Madrid – Rayo Vallecano en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
La convocatoria del Real Madrid
El conjunto de Concha Espina ofreció la lista de convocados para este derbi contra el Rayo en la que Álvaro Arbeloa continúa estando escaso de defensas. La convocatoria del Real Madrid.
Alineación del Real Madrid
Álvaro Arbeloa ya ha anunciado el once con el que el cuadro blanco tratará de levantarse tras el tropiezo intersemanal de la Champions League. Esta es la alineación oficial del Real Madrid hoy contra el Rayo Vallecano: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga; Güler, Tchouamémi, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius.
¡Todo preparado!
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Real Madrid y del Rayo Vallecano.
El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en lo que promete ser un derbi apasionante con los de Álvaro Arbeloa teniendo que levantarse tras la dura derrota sufrida frente al Benfica hace unos días en la Champions League. Por otro lado, el cuadro visitante intentará aprovecharse de esta mala racha de los de Concha Espina para así sumar tres puntitos importantes que les serviría para seguir alejándose de los puestos de descenso. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 22 de la Liga.
Real Madrid – Rayo Vallecano, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Esta jornada 22 de la Liga arrancó con el Barcelona como líder de la clasificación, algo que se alargará una semana más, ya que los de Hansi Flick ganaron este sábado en el Martínez Valero al Elche. Es por ello que el Real Madrid tendrá que ir con todo a este derbi frente al Rayo Vallecano para sumar tres puntos con los que volver a dormir a un puntito del conjunto culé. El Atlético y el Villarreal, que persiguen a los azulgranas y a los de Chamartín empataron en sus respectivos partidos, por lo que es un pinchazo importante para ellos.
La decepción de la Champions League
El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después de lo ocurrido el pasado miércoles en la Champions League, donde perdieron por 4-2 frente al Benfica de José Mourinho, lo que les dejó fuera del top 8, obligándoles a tener que disputar un siempre peligroso playoff. Curiosamente el sorteo de esta ronda se celebró el pasado viernes y las bolas quisieron que los de Álvaro Arbeloa y los lisboetas se volviesen a ver las caras, aunque en esta ocasión será a ida y vuelta y uno de los dos tendrá que despedirse de la máxima competición continental.
Partidazo en el Santiago Bernabéu
¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 22 de la Liga. El Santiago Bernabéu está listo para acoger este derbi capitalino en el que ambos conjuntos irán con todo para llevarse tres puntos importantísimos, ya que los merengues quieren seguir luchando por el campeonato liguero y los vallecanos están tratando de alejarse de los puestos de descenso.
Hoy es un día muy importante para Álvaro Arbeloa, que ha firmado victorias importantes, pero también ha protagonizado duras derrotas como la del Albacete y Benfica. Hoy Arbeloa vuelve a la casilla de salida.