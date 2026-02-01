Real Madrid vs Rayo Vallecano, en directo online | Dónde ver gratis el partido de la Liga en vivo hoy

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu en lo que promete ser un derbi apasionante con los de Álvaro Arbeloa teniendo que levantarse tras la dura derrota sufrida frente al Benfica hace unos días en la Champions League. Por otro lado, el cuadro visitante intentará aprovecharse de esta mala racha de los de Concha Espina para así sumar tres puntitos importantes que les serviría para seguir alejándose de los puestos de descenso. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Real Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 22 de la Liga.

Real Madrid – Rayo Vallecano, en directo

Así está la clasificación de la Liga

Esta jornada 22 de la Liga arrancó con el Barcelona como líder de la clasificación, algo que se alargará una semana más, ya que los de Hansi Flick ganaron este sábado en el Martínez Valero al Elche. Es por ello que el Real Madrid tendrá que ir con todo a este derbi frente al Rayo Vallecano para sumar tres puntos con los que volver a dormir a un puntito del conjunto culé. El Atlético y el Villarreal, que persiguen a los azulgranas y a los de Chamartín empataron en sus respectivos partidos, por lo que es un pinchazo importante para ellos.

La decepción de la Champions League

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después de lo ocurrido el pasado miércoles en la Champions League, donde perdieron por 4-2 frente al Benfica de José Mourinho, lo que les dejó fuera del top 8, obligándoles a tener que disputar un siempre peligroso playoff. Curiosamente el sorteo de esta ronda se celebró el pasado viernes y las bolas quisieron que los de Álvaro Arbeloa y los lisboetas se volviesen a ver las caras, aunque en esta ocasión será a ida y vuelta y uno de los dos tendrá que despedirse de la máxima competición continental.

Partidazo en el Santiago Bernabéu

¡¡Muy buenos días o tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 22 de la Liga. El Santiago Bernabéu está listo para acoger este derbi capitalino en el que ambos conjuntos irán con todo para llevarse tres puntos importantísimos, ya que los merengues quieren seguir luchando por el campeonato liguero y los vallecanos están tratando de alejarse de los puestos de descenso.