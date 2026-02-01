Arbeloa vuelve a empezar: «Está tranquilo»

Vuelta a empezar. Así es el Real Madrid, casa que conoce a la perfección Álvaro Arbeloa. La ha vivido como canterano, como jugador del primer equipo, como embajador de la entidad, como entrenador de la cantera y, ahora, como dueño del banquillo del Santiago Bernabéu. En el club blanco el presente casi es pasado, por lo que poco importa lo que hayas hecho en un partido anterior si en el próximo no eres capaz de mostrar el nivel que se te exige.

Arbeloa sabe que contra el Mónaco y, especialmente, frente al Villarreal, ganó crédito y margen. El Real Madrid mostró una cara muy diferente a la que estaba enseñando con Xabi Alonso hasta el punto de que parecía que todo había cambiado. Pero nada más lejos de la realidad. Contra el Benfica, en un día importante por el escenario, el rival y lo que había en juego, naufragó sin remedio. Los blancos cayeron derrotados por 4-2, se quedaron fuera de los ocho primeros de la Champions y el técnico salmantino no estuvo todo lo bien que debería a la hora de tomar determinadas decisiones.

Con el Real Madrid perdiendo y con la necesidad de encontrar, como mínimo, el empate, Arbeloa decidió dar entrada a Cestero y no a Gonzalo, un delantero que si algo ha demostrado en las pocas oportunidades que le dan es que tiene gol. Esta decisión no fue entendida ni dentro del vetuario ni dentro del club. Ni siquiera los más cercanos al entrenador terminaron de comprenderlo. Diferente fue con Ceballos, jugador que está en una situación muy delicada puesto que no tiene el apoyo de la cúpula ni la confianza del técnico.

La calma de Arbeloa

Con el trasncurrir de los días, Arbeloa ha aprendido de sus errores. No se arrepiente de nada, pero sí asegura que ha comprendido lecciones que le ha dado el fútbol en estas dos semanas y poco que lleva al frente del primer equipo del Real Madrid. No obstante, vive esta situación con tranquilidad y siendo plenamente consicnete de que el camino que le queda por recorrer va a ser muy largo y estará lleno de dificultades.

«El arrepentimiento es un callejón sin salida. Siempre intento aprender de los errores y de los fracasos, como se suelde decir. Es lo más importante, cuando las cosas no van bien, aprender. Ese es mi camino como entrenador; intentar saber en qué puedo mejorar y en que no he acertado. Evidentemente, soy el primero que les ha dicho a los jugadores que me voy a equivocar. Seguro que me equivocaré muchas veces porque tengo que tomar muchas decisiones. Pero cada decisión que tome será pensando en el bien del equipo. Eso es lo que hago siempre y eso es lo que seguiré haciendo», aseguraba Arbeloa en la previa del encuentro.