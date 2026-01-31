La alineación del Real Madrid para el duelo que mide a los blancos con el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu será muy parecida a la que formó y perdió el pasado miércoles contra el Benfica. Arbeloa tiene claro que hay cuatro jugadores intocables como son Valverde, Bellingham, Vinicius y Mbappé. La duda está en el costado derecho del ataque madridista, donde podría entrar Rodrygo por Mastantuono.

En la portería del Real Madrid no hay duda y jugará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que el costado izquierdo será para Fran García. La pareja de centrales seguirá siendo la compuesta por Asencio y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que por delante jugarán Arda Güler y Bellingham. Y en ataque es donde está la duda. Vinicius por la izquierda y Mbappé en el centro son fijos, mientras que Rodrygo podría ser la novedad en el costado derecho por Matantuono.

Bronca en el Bernabéu

El Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano este domingo a las 14:00 horas en un estadio Santiago Bernabéu que espera a los hombres de Arbeloa con evidente enfado tras la derrota y la mala imagen ofrecida el pasado miércoles ante el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Un tropiezo que provocó que los madridistas cayeran del top-8 de la máxima competición continental, obligándoles a disputar un playoff previo frente, precisamente, al conjunto luso dentro de dos semanas.

Esta eliminatoria estará marcada por el regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu, al que no vuelve desde 2013, año en el que dejó de ser entrenador del Real Madrid. «No he estado en el Bernabéu nunca más desde mi salida. El fin de semana que iba a ir, que estaba organizado todo con mi amigo Óscar Ribot, me llamó el Benfica», aseguró el técnico portugués tras imponerse a los madridistas.

La afición del Santiago Bernabéu volverá a pitar a sus jugadores. No se espera que la bronca sea tan contundente como la vivida contra el Levante tras caer eliminados en dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División, pero sí se prevén pitos y un malestar generalizado por la imagen de unos jugadores que, una vez más, no estuvieron a la altura del escudo del Real Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Rayo Vallecano: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.