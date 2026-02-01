Real Madrid-Rayo: tarde de rayos en el Bernabéu

El Real Madrid regresa al estadio Santiago Bernabéu tras ser vapuleado por el Benfica el pasado miércoles en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos cayeron derrotados por 4-2 contra los de Mourinho, perdiendo la opción de acabar entre los ocho primeros y teniendo que jugar un playoff previo, precisamente contra los lusos. Ahora, deberán cuajar un gran encuentro contra el Rayo Vallecano (14:00 horas) si no quieren que el clima en el Santiago Bernabéu se convierta en irrespirable.

Los jugadores del Real Madrid saben que el recibimiento que les espera del Santiago Bernabéu será hostil. No será tan duro como contra el Levante, pero los pitos en forma de música de viento regresarán a Chamartín. La plantilla lo asume, puesto que es plenamente consicente de la «cagada» que comentieron el pasado miércoles contra el Benfica. Una derrota que ha hecho saltar por los aires todos los planes que tenían de cara para un mes de febrero que ahora, por un error inesperado e inconsentible, se ha complicado.

El Real Madrid llega a este encuentro con ganas de cumplir e intentar contentar a una afición desencantada con el rendimiento de unos jugadores que han cualquier fe en un grupo de jugadores que han manchado en demasiadas ocasiones el escudo del club de las 15 Copas de Europa.

Sólo una duda

Respecto al once, Arbeloa sólo tiene la duda de quién atacará por el costado derecho. Mastantuono ha sido titular en los últimos encuentros, pero contra el Rayo Vallecano es probable que Rodrygo entre en escena. El resto del equipo será es esperado, con Valverde fijo en el lateral derecho y con un centro del campo formado por Tchouaméni, Arda Güler y Bellingham. Asencio y Huijsen serán los centrales, Álvaro Carreras el lateral izquierdo, Courtois el portero y arriba también jugarán dos de los intocables: Vinicius y, obviamente, Mbappé.

Un Rayo en apuros

En la última jornada, el Rayo perdió en Vallecas (2-3) frente a Osasuna, en otra muestra más de su pérdida de fiabilidad, incluso en casa, donde solo llevaba hasta entonces una derrota desde el mes de abril del año pasado. Una situación que le deja con 22 puntos -su peor registro en este tramos de los últimos 5 cursos en Primera-, solo uno por encima de los puestos de descenso, a los que podría caer en función de los resultados de equipos por debajo en la tabla.

Los de Iñigo Pérez, que llevan la última semana con problemas para entrenar en su ciudad deportiva, necesitan reaccionar alargando el fiasco europeo del Real Madrid, después de solo haber celebrado una victoria en los últimos 11 partidos domésticos, una racha en la que se incluye el 0-0 logrado ante el conjunto merengue en Vallecas.

En cuanto a los puramente deportivo, en el Rayo, solo Unai López continúa de baja, mientras que Abdul Mumin ha recibido el alta, y Andrei Ratiu e Iván Balliu estarán disponibles. Nobel Mendy vuelve tras sanción al eje de la zaga junto a Florian Lejeune, mientras Ilias Akhomach y Carlos Martín se disputan el extremo derecho de un ataque en el que repetirán Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón.

Real Madrid-Rayo: posibles onces