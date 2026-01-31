Real Madrid – Rayo Vallecano: cuándo es el derbi, horario y dónde ver por televisión en directo y en vivo online el partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Rayo Vallecano de la Liga Este Real Madrid - Rayo Vallecano es de la jornada 22 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid está obligado a ganar después de la dura derrota sufrida en la Champions ante el Benfica

El Real Madrid y el Rayo Vallecano están preparados para ofrecer un gran derbi madrileño en el Santiago Bernabéu y, sin duda, será un auténtico partidazo. Los de Chamartín arrancan esta jornada 22 de la Liga en la segunda plaza y estos tres puntos que hay en juego son muy necesarios para ellos, además de que las ganas de los jugadores de reivindicarse tras la derrota europea estarán muy presentes. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este encuentro.

Horario del Real Madrid – Rayo Vallecano: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu para disputar el partido que corresponde a la jornada 22 de la Liga. Este derbi madrileño será muy entretenido y todas las miradas se pondrán en Concha Espina, ya que hace unos días los pupilos de Álvaro Arbeloa cayeron por 4-2 frente al Benfica, resultado que les dejó fuera de los octavos de final de la Champions League. Por su parte, el combinado de la franja roja en el pecho intentarán aprovecharse de la mala racha de su rival para poder dar la sorpresa y alejarse de los puestos de descenso.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Rayo Vallecano

La Liga ha programado este apasionante Real Madrid – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 22 del campeonato nacional español para este domingo 1 de febrero. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este derbi madrileño en el horario de las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el choque comience de manera puntual y que no se produzcan incidentes de ningún tipo en la previa ni en los aledaños del Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Rayo Vallecano en directo por TV online y en vivo

Dazn es uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva una parte de cada fecha del campeonato español. Este Real Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 22 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Tenemos que recordar que este canal es de pago y forma parte de un paquete que habrá que tener contratado para poder ver lo que suceda en el Santiago Bernabéu, ya que no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos hinchas del cuadro de Concha Espina, del equipo vallecano y los seguidores del fútbol español en general también pueden ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Rayo Vallecano correspondiente a la jornada 22 de la Liga mediante la aplicación de Daz. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Además, esta plataforma pondrá a disposición de todos sus clientes su página web por si quieren acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

En la web de DIARIO MADRIDISTA podrás encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este derbi madrileño de la jornada 22 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Rayo Vallecano desde una hora y media antes del inicio y publicaremos la crónica y las reacciones relevantes cuando concluya todo en el Santiago Bernabéu. También tendrás la vibrante y emocionante narración de Antonio Esteva en el canal de Youtube de OKDIARIO.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Rayo Vallecano

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos conjuntos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este derbi capitalino de la jornada 22 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como la Ser, Cope, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar con todo tipo de detalles lo que ocurra en el Real Madrid – Rayo Vallecano.

Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Rayo Vallecano

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito madrileño de Chamartín, será el escenario donde se jugará este apasionante Real Madrid – Rayo Vallecano de la jornada 22 de la Liga. Este estadio fue inaugurado en 1947 y recientemente ha sufrido una reforma que le ha dejado como uno de los mejores recintos deportivos del mundo. Tiene aforo para 80.000 espectadores y se espera una gran entrada este domingo con los aficionados dispuestos a animar a los suyos y a dejarse la voz para que los madridistas se lleven el derbi.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Isidro Díaz de Mera para que dirija la contienda Real Madrid – Rayo Vallecano que corresponde a la jornada 22 de la Liga. Díaz de Mera estará como responsable en el VAR, por lo que tendrá que revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el césped del Santiago Bernabéu para si lo considera oportuno avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la acción en cuestión al monitor que se colocará entre los dos banquillos.