Convocatoria del Real Madrid contra el Rayo: Rüdiger y Trent tampoco estarán contra el Rayo

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu está marcada por la ausencia de Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold. Ambos ya están recuperados de sus respectivas dolencias y estarán dosponibles para los de Arbeloa en el duelo contra el Valencia de la próxima semana, pero para este partido aún era pronto.

Por otro lado, en cuanto a las ausencias, Arbeloa sigue sin poder contar con Mendy y Militao. El francés ya se entrena junto a sus compañeros y apunta a regresar a la convocatoria de la próxima semana contra el Valencia, mientras que el brasileño deberá esperar a finales de marzo para volver junto a sus compañeros.

Tarde de pitos

El Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano este domingo a las 14:00 horas en un estadio Santiago Bernabéu que espera a los hombres de Arbeloa muy enfadados tras perder dejando una muy mala imagen el pasado miércoles contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Una derrota que provocó que los madridistas cayeran del top-8 de la máxima competición continental, por lo que tendrán que jugar un playoff previo frente, precisamente, a los lusos dentro de dos semanas.

Esta eliminatoria estará marcada por el regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu, donde no regresa desde 2013, cuando dejó de ser entrenador del Real Madrid. «No he estado en el Bernabéu nunca más desde mi salida. El fin de semana que iba a ir, que estaba organizado todo con mi amigo Óscar Ribot, me llamó el Benfica», aseguró el entrenador portugués tras ganar a los madridistas.

La afición del Santiago Bernabéu pitará de nuevo a sus jugadores. No se espera que la bronca sea tan contundente como la que se vivió contra el Levante después de caer eliminados en dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División, pero sí habrá pitos y un malestar generalizado por la imagen de unos jugadores que, una vez más, no estuvieron a la altura del escudo del Real Madrid.

Convocatoria del Real Madrid