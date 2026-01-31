La enfermería del Real Madrid se vacía: Trent, Rüdiger y Mendy están de vuelta y sólo falta Militao

Mendy fue la gran novedad en el entrenamiento previo al duelo que enfrentará este domingo a Real Madrid y Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu. El galo comenzó la sesión junto a sus compañeros, lo que significa que ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió en la Supercopa de España. También se siguen entrenando con normalidad tanto Trent Alexander-Arnold como Rüdiger; ambos apuntan a estar en la convocatoria.

Por lo tanto, la única ausencia del entrenamiento del Real Madrid fue Militao. El central brasileño se rompió el bíceps femoral de la pierna izquierda y no se espera que vuelva a regresar a la dinámica de grupo hasta finales del mes de marzo.

El resto de la plantilla se ejercitó con absoluta normalidad, lo que supone una gran alegría para un Arbeloa que, cuando llegó al banquillo del Real Madrid, se encontró con un equipo que tenía un gran número de bajas por diferentes dolencias.

Una tarde complicada

El Real Madrid se medirá al Rayo Vallecano este domingo a las 14:00 horas en un estadio Santiago Bernabéu que espera a los hombres de Arbeloa muy enfadados tras perder dejando una muy mala imagen el pasado miércoles contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Una derrota que provocó que los madridistas cayeran del top-8 de la máxima competición continental, por lo que tendrán que jugar un playoff previo frente, precisamente, a los lusos dentro de dos semanas.

Esta eliminatoria estará marcada por el regreso de Mourinho al estadio Santiago Bernabéu, donde no regresa desde 2013, cuando dejó de ser entrenador del Real Madrid. «No he estado en el Bernabéu nunca más desde mi salida. El fin de semana que iba a ir, que estaba organizado todo con mi amigo Óscar Ribot, me llamó el Benfica», aseguró el entrenador portugués tras ganar a los madridistas.

La afición del Santiago Bernabéu pitará de nuevo a sus jugadores. No se espera que la bronca sea tan contundente como la que se vivió contra el Levante después de caer eliminados en dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete, un rival de Segunda División, pero sí habrá pitos y un malestar generalizado por la imagen de unos jugadores que, una vez más, no estuvieron a la altura del escudo del Real Madrid.