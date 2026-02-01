Así celebra el Santiago Bernabéu la victoria de Alcaraz en Australia

La afición del Real Madrid celebró efusivamente en el Santiago Bernabéu la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. El séptimo Grand Slam logrado por el tenista español este domingo en la final de Melbourne contra Novak Djokovic enloqueció a los miles de madridistas que aplaudieron y ovacionaron al murciano desde el que también es su estadio.

Alcaraz, madridista confeso, superó en cuatro sets al legendario tenista serbio y la afición del Real Madrid, que también es la suya en buena parte, reconoció su histórico éxito antes del partido de Liga contra el Rayo Vallecano. De hecho, el videomarcador del Bernabéu y la megafonía transmitieron el mensaje del club: «¡Felicidades Carlos Alcaraz, campeón del Open de Australia 2026!»

El derbi madrileño arrancó a las 14:00 horas, apenas una hora después de que Alcaraz ganase a Djokovic en la Rod Laver. El tenista español firmó una nueva página en los libros de historia del tenis con la conquista de su séptimo Grand Slam, lo que le permitió convertirse en el más joven en lograr tener en su palmarés los cuatro grandes.

Después de batir al serbio por 2-6, 6-2, 6-3, 7-5, el jugador murciano logró cerrar su nómina de Grand Slams con tan sólo 22 años y 274 días, superando el récord anterior en poder del estadounidense Don Budge que lo hizo con 22 años y 363 días cuando ganó Roland Garros en 1938.