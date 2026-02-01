La preciosa felicitación del Real Madrid a Carlos Alcaraz: «Los madridistas estamos orgullosos de ti»

El Real Madrid no perdió un segundo para felicitar a Carlos Alcaraz por su triunfo en el Open de Australia. El murciano se convirtió en el jugador más joven de la historia en completar el Career Grand Slam (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) a los 22 años. Venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en un encuentro que entra directamente en los libros de historia.

«Querido Carlos Alcaraz, enhorabuena por tu primer Open de Australia, tu séptimo Grand Slam. Sigues siendo el número 1 y eres el tenista más joven de la historia en ganar los cuatro torneos del Grand Slam. Los madridistas estamos orgullosos de ti. ¡Felicidades, campeón!», dijo el club en un mensaje lleno de amor.

El Real Madrid está encantado con el triunfo de un madridista universal y confeso como Carlos Alcaraz, quien inspira a todos los seguidores del deporte con unos logros sin parangón a su edad. El madridismo pudo celebrar de lo lindo el triunfo en un Open de Australia donde Carlitos volvió a elevar la marca España a lo más alto.

El triunfo fue seguido en primera persona por otro embajador mundial del madridismo como Rafa Nadal, quien estuvo apoyando a Carlos Alcaraz durante todo el encuentro y que celebró de lo lindo sus puntos. El deporte español está en las mejores manos posibles.