Así queda el palmarés del Open de Australia tras la victoria de Alcaraz

La final del Open de Australia 2026 se presentaba como una de las grandes citas de lo que llevamos de año deportivo. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han enfrentado en un duelo por la corona del primer Grand Slam del año. Un partido relevante a nivel histórico para el tenis. El español peleaba por convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro títulos de Grand Slam del circuito, superando a un Rafa Nadal presente hoy en las gradas del Rod Laver Arena, mientras que el tenista serbio buscaba colocar la pica en la cumbre de los 25 ‘grandes’ para ampliar aún más su ventaja. Así queda el palmarés del Open de Australia tras la disputa de la gran final.

Quién ha ganado el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se han presentado en el partido por el título del Open de Australia 2026 después de superar sus dos respectivas maratones en semifinales. El actual número uno del ranking ATP fue el encargado de abrir una jornada de tenis en la que los aficionados a la raqueta no se despegaron de sus pantallas durante cerca de diez horas. Alcaraz venció a Zverev en el quinto set tras superar unas molestias físicas que le hicieron ceder la tercera y cuarta manga. Djokovic, por su parte, sorprendió a un Jannik Sinner contra el que había caído en sus siete últimos duelos.

Tras ambas gestas en la ronda anterior, la final medía al tenista más laureado de la historia con el que aspira a superar sus marcas en los próximos años. Alcaraz contaba con el precedente a su favor de haberse impuesto a Nole en sus dos únicos enfrentamientos en finales de Grand Slam, ambas en Wimbledon (2023 y 2024). El serbio, por su parte, sumaba un parcial de 10-0 en sus partidos por el título en Australia. Finalmente, el duelo ha caído del lado de un Carlos Alcaraz que se ha impuesto en cuatro sets tras comenzar perdiendo.

Qué tenista ha ganado más veces el Open de Australia

La final del primer Grand Slam del año traía a escena al dominador absoluto del torneo. Un Novak Djokovic que ha inscrito su nombre en el trofeo del Open de Australia en diez ocasiones, superando ampliamente a sus perseguidores. Junto a Rafa Nadal, con 14 títulos de Roland Garros, el serbio es el único tenista en alcanzar las dobles cifras en un Grand Slam masculino. En segunda posición, por detrás del serbio, el australiano Roy Emerson empata a seis triunfos con Roger Federer en un palmarés en el que ahora ha puesto su nombre Carlos Alcaraz tras su victoria en Melbourne.

Así queda el palmarés del Open de Australia

La victoria de Carlos Alcaraz en la final del Open de Australia 2026 ante Novak Djokovic ha supuesto su entrada en el palmarés del único título de Grand Slam que faltaba en sus vitrinas. Muy lejos quedan los diez triunfos del serbio en el Grand Slam australiano, pero el murciano ya suma siete ‘grandes’ a sus 22 años de edad. Su juventud también le ha llevado a batir el récord de Rafa Nadal para convertirse en el tenista más joven en completar el Grand Slam (ganar los cuatro títulos de esta categoría). Así queda el palmarés del Open de Australia: