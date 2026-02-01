Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

El Real Madrid se aferra a la pelea por el liderato de la clasificación de la Liga con el Barcelona tras su victoria de este domingo en el partido de la jornada 22 contra el Rayo Vallecano (2-1). Los blancos siguen a un punto de su eterno rival, que ganó con comodidad al Elche en el Martínez Valero (1-3). Con el gol de Kylian Mbappé de penalti en el último minuto de descuento alargan la racha a seis victorias consecutivas y evitaron un primer pinchazo de Álvaro Arbeloa en el campeonato doméstico que parecía cantado.

Con 54 puntos, el Real Madrid está a uno del Barça (55), una distancia mínima, pero que refleja esa ligera diferencia que existe entre ambos equipos. Los blancos defendieron su camiseta ganando in extremis y el golazo de Vinicius en la primera parte sirvió para sellar el triunfo más tarde. De Frutos empató para el Rayo en la segunda mitad y Mbappé hizo el 2-1 en el último suspiro.

El equipo blanco aventaja en nueve puntos al Atlético (45) tras su empate en Valencia ante el Levante y en 12 al Villarreal, que también empató frente a Osasuna, aunque tiene un partido pendiente. Así las cosas, el Real Madrid debe seguir ganando y, si esta distancia con el Barça en la clasificación se mantuviera hasta el Clásico dependería de sí mismo para ganar la Liga si gana en el Camp Nou.

Clasificación de la Liga con el Real Madrid