Vinicius ve amarilla contra el Rayo y no jugará en Mestalla

Vinicius Junior vio amarilla contra el Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu en tramo final del encuentro tras tener un rifirrafe con Akhomach. Una cartulina que conlleva castigo, ya que es la quinta que ve en la temporada y, por lo tanto, se perdewrá el duelo que enfrentrá a los de Arbeloa con el Valencia la próxima semana en Mestalla.

Vincius, por lo tanto, no acudirá a Mestalla, un estadio siempre caliente para el brasileño donde ha tenido que sufrir varios episodios racistas. Esta será una baja muy importante para Arbeloa, que salvo sopresa tampoco podrá contar con Jude Bellingham en dicho encuentro.

Jude Bellimgham se rompió muscularmente en el duelo contra el Rayo Vallecano. A los ocho minutos de partido, el inglés corrió en busca de un balón en profundidad que le dio Mastantuono y antes de controlar la pelota sintió un fuerte dolor en el isquiotibila de la pierna izquierda, inmediatamente, finalizó la carrera para irse al suelo. Los servicios médicos del club blanco le atendieron y confirmaron que no podía seguir sobre el césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim Díaz. En las próximas horas se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la lesión.