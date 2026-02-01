Vinicius busca el perdón del Bernabéu con un golazo contra el Rayo

Vinicius buscó el perdón del Santiago Bernabéu con un espectacular golazo en el estadio del Real Madrid que adelantó al equipo blanco en el partido de la jornada 22 de Liga contra el Rayo Vallecano. El brasileño hizo un jugadón, regateó a su par y la clavó por toda la escuadra con un balón imparable para Batalla, portero rayista.

El delantero madridista había sido pitado por la afición al sonar su nombre por megafonía, como pasó el día del Levante, y Vinicius trató de reaccionar rápidamente con una de las mejores acciones que se le recuerdan en los últimos meses. Tras marcar su séptimo gol en la presente temporada también hubo quien incluso le pitó durante la celebración.

La respuesta de Vinicius tras el gol fue agitar los brazos pidiendo el apoyo de la grada y besarse varias veces el escudo del club blanco. El brasileño sin marcar desde el Mónaco y antes lo hizo en el Clásico de la Supercopa de España frente al Barcelona, también otro chicharro increíble.

Este domingo se resarció viendo puerta de nuevo en Liga para poner por delante a los de Álvaro Arbeloa en otro juicio en el Bernabéu tras el batacazo de Lisboa en la Champions League. Vinicius había sido otra vez de los más criticados durante los días posteriores a la derrota contra el Benfica y a los 15 minutos de la primera parte batió al Rayo con un golazo que entra dentro de sus highlights.