Mendy cometió un penalti claro sobre Brahim con un despeje que acabó en patadón

El Rayo se mantuvo en pie en el Bernabéu -palabras mayores- durante 97 minutos. Fue en el tiempo añadido, a dos minutos para el final, cuando los vallecanos se derritieron. El Real Madrid, volcado sobre el área de su rival en esas instancias, iltró un balón a Brahim y fue entonces cuando Mendy en su intento por despejar se llevó por delante al jugador rayista y cometió penalti.

Mbappé lo materializó para sellar el triunfo blanco sobre la bocina. Sonríe el Madrid, pena máxima para el Rayo. Se confirmó el via crucis de Mendy, que hace dos jornadas fue expulsado tras ver una roja directa ante Osasuna y viene de perder anterior jornada contra el Celta de Vigo. El buen trabajo rayista se quedó a la orilla de sacar un resultado positivo del Bernabéu. El penalti sobre Brahim se lo impidió.

Ganó el Real Madrid de milagro a un Rayo que acabó con nueve tras las expulsiones de Pathé Ciss y Pep Chavarría. El primero por una dura entrada a Ceballos y el segundo por empujar a Rodrygo contra la valla publicitaria cuando el brasileño, ya en la recta final del encuentro, buscó arañar unos segundos al reloj al retrasar el saque de banda.

¡PENALTI PARA EL REAL MADRID EN EL ÚLTIMO MINUTO! La acción de Mendy sobre Brahim por la que el árbitro señaló la pena máxima a favor del conjunto blanco#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/4T0gufQvC3 — DAZN España (@DAZN_ES) February 1, 2026

El penalti sobre Brahim fue la llave para que el Real Madrid no se descolgara del Barcelona en Liga.» El Rayo un equipo incómodo que nos lo ha puesto muy difícil. Siempre da mucho impulso ganar. Tenemos que trabajar desde la confianza de las victorias. Ahora vamos a tener dos semanas para trabajar con el equipo. Es muy importante poder hacer equipo porque hasta ahora hemos tenido más partidos que entrenamientos. Estaba echando de menos ese tiempo para poder trabajar y enfocados en mejorar individual y colectivamente en ese tiempo», dijo Arbeloa.