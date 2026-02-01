Mbappé salva un ‘match ball’: así fue su gol de penalti que dio la victoria al Real Madrid in extremis

En el día de Carlos Alcaraz, Kylian Mbappé salvó un match ball en el Santiago Bernabéu dándole la victoria al Real Madrid con un gol de penalti en un partido que parecía visto para sentencia con el empate frente al Rayo Vallecano. El francés marcó el 2-1 en el último minuto del descuento y evitó una situación muy complicada, ya que su equipo se habría alejado a tres puntos del Barcelona en la pelea por el liderato de la Liga.

La acción vino de un patadón de Nobel Mendy a Brahim en un intento de despeje en el área. El árbitro Díaz de Mera no enseñó ni tarjeta amarilla al defensa del Rayo y Mbappé, como siempre, se dispuso a lanzar desde los 11 metros con la presión de tener que marcar un penalti ganador en el último minuto del encuentro.

Los nervios no pudieron con el francés y este disparó con una calma pasmosa engañando a Batalla por el lado derecho de la portería. Así, Mbappé consiguió de penalti en el último suspiro los tres puntos para un Real Madrid que respiró aliviado después de conceder demasiado en defensa y también tener sus ocasiones para ganar.