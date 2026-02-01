¿Por qué no juega Álvaro Carreras contra el Rayo Vallecano?

Álvaro Carreras es la principal ausencia en la alineación del Real Madrid para el partido de Liga de este domingo contra el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu (14:00 horas). El lateral izquierdo es el único que se cae del 11 respecto al del pasado miércoles, cuando los blancos naufragaron en Lisboa perdiendo con el Benfica y dejaron escapar la oportunidad de clasificarse a octavos de final de la Champions League.

Álvaro Arbeloa sólo sacrifica a Carreras, que pese a que no tuvo su mejor noche era una ausencia que no se esperaba. En su lugar, entra Eduardo Camavinga, que ya actuó en esta demarcación desde la llegada del salmantino al banquillo en su debut en Albacete. Todos recordamos cómo terminó. El de Ferrol no jugará de inicio por decisión técnica, mientras que desde el centro del campo en adelante se mantienen los mismos que protagonizaron el batacazo en Da Luz.

Arbeloa apuesta por Courtois en portería, con Fede Valverde, Asencio, Huijsen y Carreras en defensa; Tchouaméni de pivote y Arda Güler y Jude Bellingham en la creación; y arriba Vinicius, Kylian Mbappé y Franco Mastantuono, que también conserva la titularidad en el extremo derecho. Carreras arrancará el partido desde el banquillo, aunque está al 100% si su equipo le necesita a lo largo del duelo frente al Rayo.

Carreras llegó el pasado verano al Real Madrid procedente del Benfica y excepto en situaciones de sanción –porque lesiones no ha tenido– nunca se había caído de la alineación. Ni con Xabi Alonso ni ahora con Arbeloa. Hasta este domingo, cuando después de 28 encuentros disputados ya esta temporada verá a sus compañeros desde la banda.

Carreras, difícil vuelta a Lisboa

Como decimos, la vuelta de Carreras a Lisboa no fue la soñada. El gallego fue superado de inicio a fin por Presttiani, uno de los goleadores del Benfica, y Arbeloa ha decidido darle un descanso este domingo en el Bernabéu. No ha elegido a Fran García, cuya posición natural es el carril izquierdo, sino a Camavinga.