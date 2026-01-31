Mourinho se rinde al Real Madrid antes de un nuevo duelo en Champions: «Son el rey»

Los caminos de José Mourinho y Real Madrid se volverán a cruzar en este mes de febrero. La Champions League está siendo muy caprichoso con estos dos protagonistas, y tras el duelo en Lisboa del pasado miércoles que terminó con el portugués como vencedor, ahora se volverán a medir en la ronda de playoff.

Antes de esa eliminatoria entre Mourinho y el Real Madrid, el entrenador portugués se ha rendido en elogios al club blanco. Una de las entidades más especiales de su carrera deportiva. Y es que Mou no olvida todo lo que vivió en el Santiago Bernabéu, ese mismo coliseo al que volverá a finales de febrero.

«Solo teníamos dos posibilidades, Real o Inter. No teníamos mucho donde elegir. Nos tocó el rey. El otro día, cuando un jugador del Real me ofreció su camiseta después del partido, les mostré en broma a mis compañeros el símbolo que llevaban en el brazo. Hay 15. Son el rey. Con todo lo que eso significa. No es solo historia. Vamos a jugar contra, seguramente, el mayor aspirante a ganar la competición. Pero tenemos tres partidos antes, Tondela, Santa Clara y Alverca, y en eso tenemos que centrarnos», dijo José Mourinho este sábado en rueda de prensa sobre el duelo que le espera a su Benfica contra el Real Madrid en la Copa del Rey.

«Solo quería decir una cosa: lo que Courtois hizo con Trubin fue de otro mundo. En esas galas que se celebran al final de las temporadas, ya se ha entregado el premio al juego limpio. Me atrevería a decir que, dentro de la tristeza de la derrota, encontró unos segundos para alegrarse por su compañero, que hizo algo extraordinario. Parecía que estábamos completamente aislados del mundo; no tuve tiempo de darme cuenta de lo que hizo Courtois. No me sorprende, porque era mi jugador. Es el mejor portero del mundo, y con esta actitud demostró que pasará a la historia de la Champions League como un grande, pase lo que pase. Lo que hizo es increíble», añadió José Mourinho elogiando a Thibaut Courtois por su gesto tras el partido del pasado miércoles en Lisboa.