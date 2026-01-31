Elche – Barcelona, en directo: dónde ver gratis, resultado y cómo va el partido de la Liga hoy

Elche y Barcelona se ven las caras en esta vigésima segunda jornada de la Liga en el Martínez Valero. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la cita como líder del campeonato doméstico y después de haber sellado su clasificación para los octavos de final de la Champions League, lo que ha reforzado el ánimo del vestuario azulgrana. Enfrente estará un Elche que está firmando una temporada muy sólida bajo la dirección de Eder Sarabia Sigue en directo este Elche – Barcelona con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga.

Elche – Barcelona, en directo

La alineación del Barcelona

Esta es la alineación del Barcelona ante el Elche: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

A qué hora es el partido de la Liga Elche – Barcelona

LaLiga ha fijado este Elche – Barcelona, correspondiente a la jornada 22, para el sábado 31 de enero. El encuentro se disputará a partir de las 21:00 horas en la península, una hora menos en Canarias. Todo está preparado para que el balón eche a rodar puntualmente en el Martínez Valero, en un ambiente que se prevé tranquilo en los alrededores del estadio antes del inicio del partido.

Dónde y cómo ver gratis el Elche vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ es una de las plataformas que cuenta con los derechos de emisión de LaLiga en España. El partido Elche – Barcelona se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga. Para seguir el encuentro desde el Martínez Valero será necesario disponer del paquete que incluye la competición liguera, ya que este choque no se emitirá en abierto ni gratis por televisión.

Dónde escuchar por radio en directo el Elche – Barcelona

Quienes no puedan seguir el Elche – Barcelona por televisión ni por internet tendrán la opción de escucharlo en directo por radio. Cadenas nacionales como Radio Marca, COPE, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con el Martínez Valero para ofrecer la narración íntegra de este encuentro de la jornada 22 de la Liga.

En qué estadio se juega el Elche – Barcelona

El Estadio Manuel Martínez Valero, ubicado en Elche, será el escenario de este atractivo Elche – Barcelona correspondiente a la jornada 22 de LaLiga. El recinto, inaugurado en 1976, cuenta con un aforo cercano a los 31.400 espectadores.

Quién es el árbitro del partido Elche – Barcelona

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz como árbitro principal del encuentro. En la sala VOR estará Valentín Pizarro Gómez, encargado de supervisar las acciones polémicas y de avisar al colegiado si es necesario revisar alguna jugada en el monitor situado junto a los banquillos.