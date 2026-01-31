Elche – Barcelona, en directo: dónde ver gratis, resultado y cómo va el partido de la Liga hoy
Sigue en directo este Elche - Barcelona con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga
Cuándo juega el Barcelona contra el Elche: a qué hora es, horario y dónde ver en directo el partido de la Liga en vivo y online gratis
Elche y Barcelona se ven las caras en esta vigésima segunda jornada de la Liga en el Martínez Valero. El equipo dirigido por Hansi Flick afronta la cita como líder del campeonato doméstico y después de haber sellado su clasificación para los octavos de final de la Champions League, lo que ha reforzado el ánimo del vestuario azulgrana. Enfrente estará un Elche que está firmando una temporada muy sólida bajo la dirección de Eder Sarabia Sigue en directo este Elche – Barcelona con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga.
Elche – Barcelona, en directo
La alineación del Barcelona
Esta es la alineación del Barcelona ante el Elche: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Min 50
¡La ha tenido el Elche!
Otra vez Álvaro, que está haciendo un partidazo. La cogió en la frontal, se le queda atrás el control y prueba a colocarla al palo largo de Joan García pero no tomó portería. Rozó el poste.
Min 46
¡Comienza el segundo tiempo!
Arranca los segundos 45 minutos en el Martínez Valero. Hubo un cambio en el Barça, se queda en el banco Raphinha, que parece que tuvo alguna molestia, y entró Rashford. En el Elche, los mismos once.
El Barça fue una locomotora
Pese al 1-2, el Barça tuvo opciones para hacer mucho más daño al Elche en este primer tiempo. Mucho tiene que tocar Sarabia para cambiar el partido y que el segundo tiempo no se descontrole.
¡Descanso en el Martínez Valero (1-2)!
Acaban los primeros 45 minutos en el Martínez Valero. Divertido primer tiempo con múltiples ocasiones para ambos equipos, especialmente para los culés. Fue el Barça el que se adelantó en el marcador con un tanto de Lamine. El empate fue cosa de Álvaro y el 1-2 de Ferran, que no tuvo precisamente pocas acciones de gol claras.
Min 45+2
¡Se salva el Elche!
¡La ha sacado en línea de gol Víctor! Filtra Raphinha hacia Ferran, que se planta solo ante Iñaki Peña, le desborda y le pega pero aparece desde atrás Víctor para evitar el gol y mandarla a córner.
Min 45
¡Fermín!
Otra que ha tenido el Barça, ésta muy clara. Otra vez De Jong rompe líneas y otra vez encuentra al desmarque de Raphinha que ésta vez la pone atrás para Fermín. El centrocampista la manda alta por poco.
Min 43
¡Raaaaaphinha!
Buena conducción del brasileño, al que dejan espacio y espacio hasta la frontal, donde ante varias opciones de pase le pega de zurda y la pelota no entra por centímetros. Se le va fuera.
Min 40
¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA!
Qué contra del Barça. De una buena jugada del Elche llega otra culé. Lamine conduce por derecha, encuentra a Ferran en la frontal y éste da el toque de primeras para De Jong que se cuela dentro del área, hace de las suyas y acaba dejando atrás para que, ahora sí, Ferran Torres la cuele entre los tres palos: 1-2.
Min 36
La tiene el Barça
Preciso Dani Olmo para ver el desmarque de Raphinha, que se planta solo y pisa área para pegarle. Es Víctor el que la despeja a córner antes de la desgracia.
Min 33
¡Doble golpe al palo de Ferran!
Le queda un rechace a placer a Ferran en la frontal del área pequeña. El primer golpeo, de primeras, se le va al larguero. El segundo, con el rechace, no lo espera, la toca y se estrella con la escuadra. Se lamenta el valenciano.
Min 29
¡GOOOOOOOOL DEL ELCHE!
¡Qué bien tira el desmarque Álvaro! Sale a la carrera desde el centro del campo, su compañero le ve y éste solo tiene que correr, dejar atrás a Eric García, hacia Joan García y clavarla al palo largo para empatar el partido: 1-1.
Min 28
¡Al larguero Dani Olmo!
Hizo diabluras Raphinha, que rompió a todos para dar atrás, le llega la pelota a Ferran y éste suelta de cara a Olmo, que le pega a romper y la escupe el larguero. Se salva el Elche.
Min 25
¡Mendoza desde la frontal!
Otra intentona del Elche, que está atrás en el marcador pero está vivo. Fue Mendoza el que probó en la frontal pero no tomó portería.
Min 23
¡La ha tenido Álvaro!
Tuvo un mano a mano Álvaro con Joan García, con la presión encima de Balde, que agarra levemente al delantero. Forzado, el ariete le pega muy mal y se le va fuera.
Min 20
El Elche cada vez más cómodo
Muchos espacios en el campo y eso beneficia tanto al Barça como al Elche. Los ilicitanos están cada vez más cómodos y sueltos, atacando con muchos efectivos.
Min 18
¡La tiene Ferran!
Va al espacio Fermín de nuevo, recorta en el área y deja atrás para Ferran Torres, que tras un regate le pega mordida y se le va la pelota fuera.
Min 12
Atrevido Elche
Asume riesgos el Elche en defensa, con las marcas y dónde está tirando la línea ante el Barcelona y cómo presionan, pero también está comprometiendo a los culés. Se sienten capaces de dar el susto.
Min 7
¡Lo intenta Germán!
El Elche responde al gol con su primera ocasión. Fue Germán el que probó fortuna desde la frontal, muy desviado su disparo, pero muestran presencia. El 0-1 ya campea.
Min 6
¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA!
En el segundo susto, acertó Lamine Yamal. De nuevo encuentran la espalda de la zaga del Elche que permite al delantero plantarse solo ante Iñaki Peña, al que rompe y marca a placer.
Min 2
¡Casi llega Lamine!
Encontró el Barça la espalda del Elche, con la línea muy adelantada. Fue Fermín el que rompió por la derecha y el que sirvió a Lamine Yamal para su remate. Llegó a tocar la bola pero muy forzado.
Min 1
¡Comienza el partido!
Arranca el Elche – Barcelona en el Martínez Valero. Primera pelota para los blaugrana, hoy de una naranja fosforito.
¡Recordamos alineaciones!
Elche: Iñaki Peña; Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Valera; Aguado, Grady, Mendoza; André Silva y Álvaro Rodríguez.
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
¡Calientan los futbolistas!
Comienzan a entrar en calor ambos equipos antes de que comience el partido. Últimos ejercicios de calentamiento, paso por vestuarios y rodará después el esférico.
¿Qué es el brazalete verde que llevan los jugadores de fútbol y entrenadores de la Liga?
Los jugadores y entrenadores de liga española de fútbol han llevado un brazalete verde como parte de la campaña «Brazaletes de la esperanza» este fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en la jornada 22. La campaña la organizada por la Liga y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Esta iniciativa busca dar visibilidad a la lucha cáncer, concienciar a la sociedad y apoyar la investigación, la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.
¡Esta es la alineación del Elche!
Por su parte, el Elche sale con este once: Iñaki Peña; Pedrosa, Chust, Affengruber, John, Valera; Aguado, Grady, Mendoza; André Silva y Álvaro Rodríguez.
¡Tenemos la alineación del Barcelona!
Esta es la alineación del Barcelona esta noche: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Dani Olmo, Frenkie De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Elche – Barcelona, partido correspondiente con la jornada 22 de la Liga. El líder busca mantener su primer puesto bien agarrado y no ceder puntos ante la presión de los blancos, a un único punto esperando cualquier nuevo tropezón. El Elche, por su parte, es duodécimo antes de este partido tras la victoria del Alavés ayer.
Min 51
Gol anulado al Elche
Rompió muy bien Eric García la línea para provocar el fuera de juego. Se plantó en el mano con Joan García y no fallaron. Hubiera sido el 2-2. El Elche avisa.