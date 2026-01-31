El Elche anuncia un fichaje por sorpresa…¡en el descanso de su partido contra el Barcelona!

El Elche ha sorprendido este sábado a todos sus aficionados anunciando a través de sus redes sociales el fichaje de Gonzalo Villar durante el tiempo de descanso de su partido de Liga contra el Barcelona. El equipo ilicitano perdía en el Martínez Valero por 1-2 ante el cuadro culé, y antes de empezar la segunda mitad, hizo oficial este fichaje con un comunicado oficial en su web.

No se lo podían creer los hinchas del Elche. En el tiempo de descanso de su partido contra el Barcelona, el club ha hecho oficial un importante fichaje que llega para reforzar el centro del campo del equipo ilicitano. Quizás no fuese el momento y eso es lo que sorprendió.

Llegó el anuncio en el descanso del Elche-Barcelona tras una primera parte donde el equipo de Sarabia luchó e hizo todo lo que pudo. Se marchó solamente perdiendo por 2-1 cuando el equipo culé había tenido tropecientas ocasiones de peligro.

Comunicado del Elche

El Elche Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con el Dinamo Zagreb para la cesión de Gonzalo Villar, con opción de compra.

Gonzalo Villar del Fraile (Murcia, 23/03/1998) se formó en la cantera del Elche CF y rápidamente dio el salto al primer equipo, donde destacó por su calidad, visión de juego y capacidad para consolidarse como un jugador importante en el centro del campo. Su rendimiento en el Martínez Valero le permitió dar el siguiente paso en su carrera fichando por la AS Roma, donde continuó su crecimiento en competiciones nacionales e internacionales.

Centrocampista internacional con España en categorías inferiores, Gonzalo Villar se caracteriza por su gran capacidad para organizar el juego, su precisión en el pase y su sentido táctico, aportando equilibrio y solidez al equipo. Con experiencia en competiciones europeas, combina técnica, inteligencia en la distribución del balón y llegada al área rival, sumando madurez competitiva a un equipo que busca consolidarse en Primera División.

El regreso de Gonzalo Villar al Elche CF refuerza el centro del campo del equipo y aporta conocimiento del club. ¡Bienvenido de nuevo a casa, Gonzalo!