Flick muestra su radiante felicidad: «Hemos estado fantásticos»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Martínez Valero para analizar la victoria del Barcelona contra el Elche. Tres puntos que tienen al equipo culé más líder con cuatro puntos de distancia sobre el Real Madrid gracias a los goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.

«Queremos seguir jugando así, estamos confiados. Merecemos los tres puntos hoy. Hemos generado muchas ocasiones y debíamos haber marcado más goles. Sería más fácil la gestión de minutos», comenzó señalando Hansi Flick en sala de prensa tras superar al Elche con una victoria cómoda.

«Hemos jugado un partido fantástico, excepto en el último tercio. Hemos generado ocasiones. A los chicos les he felicitado por los tres puntos y por la actuación en general», analizó el técnico germano.

«Contento con el rendimiento de Lamine Yamal en ataque y también en defensa. Frenkie… igual que Lamine. Sí, una masterclass», comentó elogiando a sus jugadores.

«A Raphinha le queríamos dar 60 minutos, pero hemos preferido cambiarle antes y con Jules veremos, espero que nada grave», comentó Flick sobre los lesionados de su equipo tras Elche.

«Me encanta el estilo del Elche. Claro que es bonito de ver este tipo de fútbol. Olmo puede jugar más ofensivo o más defensivo. Es muy bueno para el equipo. Estoy contento con su papel en defensa también», añadió el entrenador blaugrana.

«Olmo y Fermín usan muy bien los espacios que nos dan los rivales y dan mucho dinamismo con balón», culminó Hansi Flick en sala de prensa.