Munuera Montero se queda sin pitar en la jornada 3 tras su polémico arbitraje en el Mallorca-Barcelona

José Luis Munuera Montero protagonizó la primera gran polémica de la Liga 2025-2026 con su arbitraje en el duelo que midió al Mallorca y al Barcelona en Son Moix. Pitó en la primera jornada y, por tanto, le debería tocar en la tercera, pero el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no le ha designado para ninguno de los 10 encuentros. No volverá a arbitrar, como mínimo, hasta el fin de semana del 13 de septiembre, cuando se reanude el fútbol de clubes tras el parón. Es decir, un mes después de la jornada inaugural.

De los 10 árbitros que pitaron en la primera jornada, repiten siete en la tercera. Se quedan fuera, además de Munuera Montero, Alberola Rojas y Muñiz Ruiz. Aunque, en ese caso, los dos tienen excusa. Este sábado estarán en Egipto, como árbitro principal y cuarto de un partido liguero entre el Pyramids y el Al-Ahly.

De esta forma, el colegiado andaluz se queda sin pitar coincidiendo con su arbitraje en el partido de la primera jornada entre el Mallorca y el Barça. En él, no paró el juego por una conmoción de Raíllo al despejar un fuerte disparo con la cabeza que terminó en gol de Ferran Torres. El jugador bermellón señaló entonces que el delantero del Barcelona le había dicho que pensaba que el juego estaba parado y que por eso tiró.

También habló al respecto Jagoba Arrasate, señalando que había escuchado al cuarto árbitro decir al Munuera que debía parar el encuentro. «El cuarto, delante de mí, le ha dicho al árbitro: ‘para, que es un golpe en la cabeza’. Y como he visto a José Luis (Munuera Montero) con el silbato en la boca pensaba que había pitado. Como no se oye. Me he quedado alucinado», indicó entonces el entrenador del Mallorca.

Polémica actuación de Munuera Montero

No fue la única polémica del partido en la que se discutió la actuación de Munuera Montero. El colegiado pudo expulsar a Raphinha por una entrada muy dura a la altura de la rodilla a Mateu Morey. De hecho, el banquillo mallorquinista pidió al unísono que la acción fuera revisada por el VAR, llegando a encararse al descanso con el brasileño. Además, la cara de los jugadores del Barça era más que reveladora, al ver la acción en directo, temiendo que le mostraran la roja.

En el VAR estaba Figueroa Vázquez, que no consideró que fuera roja. Es cierto que desde el CTA señalaron antes de comenzar la Liga que iban a reducir las intervenciones del videoarbitraje y que la idea era que actuara sólo en acciones muy evidentes, que no fuesen grises. Algo que, en esta ocasión, se cumplió, puesto que aunque pudo mostrarle la roja, una acción no era clarísima.

Pese a ello, esas decisiones de Munuera Montero fueron claves para determinar el partido. Dos jornadas después, cuando le tocaba arbitrar, el colegiado jiennense no ha sido designado para ningún partido de la tercera jornada de Liga. Algo que únicamente ha sucedido con otros dos árbitros pero que, en ese caso, tienen excusa puesto que se encuentran pitando en Egipto.