¿Hasta cuándo va a llover en Madrid? Los expertos señalan la fecha y se llevan las manos a la cabeza

La Comunidad de Madrid está siendo una de las regiones más afectadas por la borrasca Leonardo, hasta el punto de preguntarse cuándo dejará de llover. Sin embargo, todavía habrá que esperar un poco para ello, ya que la borrasca Leonardo dará paso a la borrasca Marta. Este sábado, 7 de febrero de 2026, será una jornada con chubascos generalizados, y la cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, habrá un descanso muy acusado en las máximas, que bajarán de los 10 grados a entre 5 y 8 grados en la capital. Además de la lluvia, el viento también ha sido protagonista, obligando al cierre de parques como el Retiro por riesgo de caídas de ramas.

¿Cuándo dejará de llover en Madrid?

Este sábado Madrid vivirá una jornada marcada por lluvias intermitentes y temperaturas bajas. Según las previsiones meteorológicas, los termómetros oscilarán entre los 3 y los 6 grados, con una sensación térmica muy fría debido a la elevada humedad, que alcanzará valores cercanos al 93%. El tiempo invernal continuará el domingo 8 de febrero, con previsión de precipitaciones acumuladas de hasta 12 milímetros.

Observando al mapa de probabilidad de nieve de la Aemet en la región, éste muestra que entre las 12.00 y las 18.00 del sábado hay un 90% probabilidad de nevada en la capital. Mientras, la probabilidad asciende al 95 % en Alcobendas, Alcorcón, Brunete y Las Rozas, mientras que es del 100 % en Buitrago del Lozoya, Cercedilla, Colmenar Viejo, El Escorial, Miraflores de la Sierra, Rascafría.

La Comunidad de Madrid ha activado el aviso amarillo por nevadas este sábado 7 de febrero en la Sierra de 11:00 a 21:00 horas, donde se prevé una acumulación de hasta 5 cm, así como en la Zona Metropolitana y del Henares, donde el aviso se mantendrá de 11:00 a 17:00 horas con una acumulación estimada de 2 cm.

06/02 11:00 AVISOS MAÑANA | Comunidad de Madrid: nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Ante esta situación, la DGT recuerda algunas recomendaciones para circular de forma segura: dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de los vehículos de conservación de carreteras y quitanieves, prestar atención a la señalización mostrada en los paneles de mensaje variable y a las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como extremar la precaución cuando se circule por las áreas y vías afectadas por esta previsión y disponer de los medios y del equipamiento adecuado para transitar en condiciones de seguridad, como cadenas o neumáticos de invierno.

Sábado 07

De 06:00 a 12:00 horas el cielo estará cubierto con lluvia escasa, con una temperatura de 5 °C. De 12:00 a 18:00 horas continuará cubierto con lluvia, con 4 °C, y de 18:00 a 24:00 horas permanecerá cubierto con tormenta, alcanzando los 6 °C. La probabilidad de precipitación es del 100 % durante todo el día. La cota de nieve a nivel de provincia se sitúa en 1000 m. La temperatura mínima y máxima será de 4 / 6 °C.

Domingo 08

De 00:00 a 06:00 horas el cielo estará cubierto con lluvia escasa y una temperatura de 4 °C. De 06:00 a 12:00 horas se espera cielo muy nuboso con lluvia escasa, con 7 °C. Entre 12:00 y 18:00 horas continuará muy nuboso, manteniéndose en 7 °C, y de 18:00 a 24:00 horas volverá el cielo cubierto con lluvia escasa, con 4 °C. La probabilidad de precipitación será del 100 %, 95 %, 55 % y 65 % según los distintos tramos del día. La cota de nieve se sitúa entre 1200 y 1300 m. La temperatura mínima y máxima será de 4 / 10 °C.

Lunes 09

De 00:00 a 12:00 horas el cielo estará muy nuboso con lluvia, y de 12:00 a 24:00 horas permanecerá cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación será del 90 % y 85 % respectivamente. La cota de nieve se sitúa entre 1100 y 1000 m. La temperatura mínima y máxima será de 4 / 12 °C.

Martes 10

De 00:00 a 12:00 horas el cielo estará cubierto con lluvia, y de 12:00 a 24:00 horas continuará cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación será del 85 % durante todo el día. La cota de nieve asciende hasta los 1800–2200 m. La temperatura mínima y máxima será de 12 / 16 °C.

Miércoles 11

Durante todo el día, de 00:00 a 24:00 horas, el cielo permanecerá cubierto con lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100 %. La cota de nieve se sitúa entre 2200 y 2000 m. La temperatura mínima y máxima será de 11 / 15 °C.

Jueves 12

A lo largo del día, de 00:00 a 24:00 horas, habrá intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 75 %. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1600 m. La temperatura mínima y máxima será de 9 / 14 °C.

Viernes 13

Durante todo el día, de 00:00 a 24:00 horas, se esperan intervalos nubosos con lluvia. La probabilidad de precipitación es del 90 %. La cota de nieve se sitúa en torno a los 1700 m. La temperatura mínima y máxima será de 9 / 15 °C.

Finalmente, cabe señalar que enero de 2026 ha sido el segundo mes de enero más lluvioso del siglo XXI, con 119,3 litros por metro cuadrado en la España peninsular, debido en gran medida a los efectos de cinco borrascas de gran impacto: Goretti (6 de enero), Harry (16), Ingrid (20), Joseph (25) y Kristin (27).