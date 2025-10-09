Es de lo más inquietante: el thriller psicológico de Prime Video que te hará pensar mal de todos

El 2025 está siendo un año fantástico para las series, justo cuando parecía que la etapa dorada de la pequeña pantalla había quedado diezmada por la cantidad ingente de novedades semanales presentes en las plataformas. Sin embargo, la amplia variedad de historias nos ha regalado esta temporada desde, relatos impactantes a la altura de Adolescencia a sátiras divertidísimas del mundo cinematográfico como The Studio. Y claro, entre tantas ficciones reconocidas y premiadas existe alguna joya oculta que ha quedado resignada a convivir con el ostracismo popular y la mala suerte de haber surgido en esta vorágine de talento y producción en cadena de fenómenos televisivos. Es por ello que hoy, no podemos dejar de recomendar un thriller de Prime Video de tan sólo seis episodios que los espectadores pueden ver del tirón este fin de semana. Nos referimos a La novia, una trama cargada de misterio en lo que nada es lo que parece.

Estrenada el pasado 10 de septiembre, La novia aterrizo en el streaming coincidiendo con todo un carrusel de nuevas apuestas narrativas, fruto de un calendario en el que el mes de agosto no ofrece demasiadas expectativas de éxito en lo que al nivel de visualizaciones se refiere. Por ello, la vuelta a la rutina, al trabajo y al colegio o a la universidad trajo consigo, la línea de salida para Task en HBO Max, la temporada 2 de Gen V y Poquita fe o la última creación de Álex Pina para Netflix, El refugio atómico. Así, manteniendo un perfil bajo en el conocimiento de su existencia, La novia se coló como uno de esos thriller que terminan recomendando los propios suscriptores de la marca a través del boca a boca, propiciando un incremento exponencial de la audiencia de la serie dentro de Prime Video. Ahora bien ¿de qué trata realmente este drama liderado por la ganadora del Globo de Oro, Robin Wright?

‘La novia’: manipulación o paranoia

Adaptando la novela homónima de Michelle Frances, la sinopsis oficial del proyecto es la siguiente: «Laura lo tiene todo; una carrera brillante y un buen marido a su lado que es a la vez, el fantástico padre de su hijo, Daniel. No obstante, esa vida idílica comienza a desmoronarse con la llegada de la novia de su hijo, Cherry. Tras un primer encuentro un tanto tenso, Laura comienza a sospechar que la joven oculta algo. ¿Es una manipuladora nata o son sólo paranoias de Laura? La verdad depende siempre de quién la cuente».

Los espectadores conocerán a Wright a raíz de su protagonismo en House of cards, pero también por su participación en producciones tan míticas del celuloide como La princesa prometida o Forrest Gump. Wright dirige ella misma varios capítulos en colaboración con la realizadora Andrea Harkin, responsable de series británicas como El escándalo de Christine Keeler o Soulmates. El resto del apartado interpretativo no es tampoco baladí. Laurie Davidson (Los amos del aire) da vida a Daniel y la estrella de La casa del dragón y Slow Horses, Olivia Cooke, encarna a la misteriosa novia. El resto del elenco se completa con Waleed Zuaiter (Baghdad Central), Francesca Corney (The White Lotus 3), Anna Chancellor (Cuatro bodas y un funeral) y Leo Suter (Donde tú estés), entre otros.

Un thriller adictivo en Prime Video

Con una duración de aproximadamente 50 minutos por episodio, La novia ha recibido excelentes críticas que destacan sobre todo, los desempeños creativos de Wright y Cooke. ¿Su mejor cualidad? Parece diseñada al milímetro para entretener, mediante un talento descomunal para mantener la tensión hasta el capítulo final.