5 comedias de Prime Video para no parar de reír: la opción perfecta para amenizar la semana

Cualquiera sabe que la semana puede hacerse tan eterna como ese momento de escoger película o serie para cenar. Un problema agravado con la saturación del streaming y la ingente cantidad de contenido disponible en las múltiples plataformas existentes. Por eso, hoy más que nunca la figura de la prescripción es necesaria para que los suscriptores puedan ir directamente a las historias que necesitan en cada momento. Así, nuestra última recomendación pasa por la selección de 5 comedias de Prime Video con las que no podrás parar de reír ni un sólo momento.

5 comedias de Prime Video divertidísimas

1-‘La gran familia española’

Aprovechando la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica, Daniel Sánchez Arévalo reunió a un casting de talentosos intérpretes para esta gran comedia con un punto emocional muy reconfortante. La final de la copa del mundo coincide con la boda de una particular familia que paralelamente, también se enfrentará al encuento más decisivo de su historia.

Duración: 101 minutos

Reparto: Quim Gutiérrez, Antonio de la Torre, Patrick Criado, Verónica Echegui, Roberto Álamo, Héctor Colomé y Miquel Fernández

2-‘La ciudad perdida’

Es una de esas comedias que arrasó en Prime Video desde su llegada. No es para menos, porque en ella, su elenco despliega sus destacadas habilidades para el humor (con mención especial para el cameo de Brad Pitt). La trama se centra en una exitosa escritora que es raptada por un millonario en la última gira de su libro promocional. Pues este piensa que ella conoce la ubicación exacta de un tesoro que aparece en sus novelas. La única esperanza para salvarse pasa por Alan, el modelo que ilustra la portada de los libros de la protagonista.

Duración: 120 minutos

Reparto: Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph y Brad Pitt

3-’50 primeras citas’

Adam Sandler es un placer culpable en sí mismo, pero sólo él ha logrado estar a la altura de otras leyendas del género como Jim Carrey en lo que a hacer feliz a la gente se refiere. En 50 primeras citas se pone en la piel de un biólogo marino de Hawái con miedo al compromiso que un día conoce a Lucy Whitmore, una encantadora joven de la que se enamora al instante. ¿El problema? Cuando pasa un día, Lucy no se acuerda de nada lo ocurrido, por lo que tendrá que aprender a conquistarla cada día.

Duración: 99 minutos

Reparto: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider, Sean Astin, Dan Aykroyd y Amy Hill

4-‘Mi yo adulta’

Como una fantástica comedia de viajes en el tiempo, En mi yo adulta conocemos a Elliot Labrant una joven adolescente que ha desaconsejado lo que su yo del futuro le advirtió: no enamorarse del chico que va a conocer.

Duración: 89 minutos

Reparto: Aubrey Plaza, Maisy Stella, Maddie Ziegler, Percy Hynes White y Seth Isaac Johnson

5-‘Escuela de Rock’

Es la comfort movie de toda una generación y una de esas comedias de Prime Video a la que volver en los días más grises. Dirigida por el siempre genial Richard Linklater, la trama nos pone en la piel de un guitarrista al que han expulsado de su banda y decide, suplantar al profesor de música de un instituto en una escuela privada. Recomendamos encarecidamente su visionado en versión original para evitar el doblaje en español del cantante Dani Martín.