En HBO Max sí triunfan los superhéroes: estos dos proyectos son lo más visto del mes

Ha dominado la meca del cine comercial por más de una década, pero en la actualidad el género superheroico está, si se permite el juego de palabras, de capa caída. Grandes presupuestos que ya no poseen el reclamo comercial de antaño y cuyo futuro y planificación pende de un hilo que podría romperse en cualquier momento. No obstante y paradójicamente a su desempeño en el box office internacional, HBO Max se está beneficiando de un gran número de visualizaciones por parte de dos proyectos del cine de superhéroes: la película Superman y la segunda temporada de El pacificador.

El renacer del hombre de acero llegó al patio de butacas el pasado verano, logrando un respiro de alivio para una DC que no le ganaba en la taquilla Marvel desde hace mucho tiempo. Superman logró recaudar 615 millones de dólares, sin embargo si atendemos a su presupuesto de 225 millones, su regreso a la pantalla grande no representa un vuelo tan alto como cabría esperar del personaje que crearon Jerry Siegel y Joel Shuster. Ahora sí, su presencia en la plataforma propiedad de Warner Bros. Discovery no admite ningún tipo de duda. HBO Max tiene a los superhéroes liderando las secciones de películas y series. El Superman de David Corenswet comanda una lista en la que le siguen apuestas como Los pecadores, IT, Un lugar tranquilo 2 o Entrevista con el vampiro. Mientras que el antihéroe encarnado por John Cena predomina sobre Rey y Conquistador, Task o la nueva serie de Leticia Dolera, Pubertat.

HBO Max: superhéroes líderes

Es normal que Superman y la segunda temporada de El pacificador estén brillando paralelamente en el streaming. Primero porque el estreno del filme y la vuelta de la serie del ex miembro de El escuadrón suicida han coincidido en su aterrizaje en la marca de vídeo bajo demanda y porque ambas forman parte del nuevo DCU (Detective Comic Universe) comandado por James Gunn. El autor norteamericano es el máximo ideólogo de todas las series y cintas que tendremos en el futuro de DC y también, ha ejercido como showrunner en la segunda temporada que acaba de publicar su capítulo final recientemente.

Lo bueno para los suscriptores de HBO Max es que para enfrentarse a estos dos productos de superhéroes no es necesario haberse visto una cantidad ingente historias, spin-offs y precuelas. Porque entre otras cosas, este incipiente DCU acaba de nacer. Aunque por supuesto, para entender del todo las aventuras del Pacificador es necesario haber visto la temporada inicial y conocer parte de la trama del personaje en El escuadrón suicida (2021). A pesar de que en realidad en la propia serie explican los acontecimientos clave de la película.

¿De qué tratan estas dos historias?

A diferencia de adaptaciones anteriores del enviado de Krypton, el Superman de Gunn no es una historia de origen y reúne a toda una serie de personajes que jamás hemos visto adaptados al audiovisual. Nos encontramos con un Superman que debe reconciliarse con su herencia kriptoniana, mientras intenta evitar que una vez más, Lex Luthor cumpla sus maléficos planes.

La segunda temporada de El Pacificador vuelve a profundizar en la psique de Christopher Smith, quien sigue enfocándose en su búsqueda del perdón, mientras se enfrenta a la problemática de una dimensión paralela y a Rick Flag Sr., el padre del difunto hijo que el protagonista mató en El escuadrón suicida.