Ni ‘Juego de Tronos’ ni ‘Yellowstone’: he vuelto a ver esta serie de HBO y ahora sé por qué es mi favorita

Uno de los principales problemas de la cantidad de series existentes en la actualidad pasa por la eterna duración de alguna de ellas. A diferencia de lo que ocurre con una película, empezar un serial implica un compromiso a largo plazo con una historia que, con la mayor de las suertes, no superará las tres temporadas. Porque siendo honestos, realmente sólo tramas consolidadas como Los Soprano, Breaking Bad o Mad Men merecen múltiples rondas de episodios que precisen de una dedicación constante y su correspondiente visualización maratoniana. Por eso, hoy quiero poner en valor aquel adagio popular de «lo bueno si breve, dos veces bueno», recomendando la que sigue siendo casi una década después, mi serie de HBO favorita: The Night Of.

Funcionando como un remake de la británica Juicio a un inocente, este thriller criminal de tan sólo 8 episodios fue por derecho propio, uno de los mejores productos televisivos del ya lejano 2016. No es de extrañar viendo a los implicados en el proyecto. En primer lugar porque su máximo responsable es Steven Zaillian, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por La lista de Schindler y nominado en otras cuatro ocasiones por el libreto de producciones de la talla de Despertares, Gangs of New York, Moneyball: Rompiendo las reglas y El irlandés. Zaillian dio otra lección de cómo se confecciona una historia para la pequeña pantalla el año pasado, con el estreno de Ripley para Netflix. Acompañándole en la creación, el norteamericano contó con Richard Price en el apartado del guion, quien en 2020 estrenó la estimulante El visitante, aparte de haber formado parte del grupo de guionistas de la irrepetible The Wire.

Mi serie de HBO favorita

La sinopsis oficial de The Night Of es la siguiente: «Después de pasar la noche con una desconocida que recoge con el taxi de su padre, el joven Naz se despierta en medio del horror. La joven ha sido apuñalada en la cama. Tremendamente asustado, huye hasta ser pronto arrestado. Es el principal sospechoso y sólo contará con la ayuda de un tenaz abogado para su defensa».

Una de las principales razones por las que este drama judicial es mi serie de HBO favorita reside en el brillante desempeño de sus intérpretes. El equipo detrás de The Night Of es increíblemente talentoso, pero las estrellas que quedan delante de la cámara hacen honor al material y a la capacidad narrativa de Zaillian y Price como showrunners. Destacando sobre todo, la presencia de Riz Ahmed (Sound of metal), quien se llevó el Emmy por su desempeño y John Turturro (Separación). Completando el casting encontramos a Michael K. Williams (La carretera), Bill Camp (Joker), Poorna Jagannathan (Con el agua al cuello), Peyman Moaadi (Nader y Simin, una separación), Sofia Black-D’Elia (Your Honor) y Reginald L. Barnes (West Side Story).

‘The Night Of’: thriller adictivo e hipnótico

Con un 94% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes y un 7,8/10 en Filmaffinity, The Night Of es la serie corta de HBO mejor valorada y la favorita para los grandes amantes de las intrigas judiciales.

Desde el episodio piloto hasta los créditos del capítulo final, el trabajo de Zaillian respeta el ingenio de los espectadores rechazando la obviedad y demostrando un gusto exquisito por la puesta en escena. Thriller de precisión que no renuncia ni a la emoción ni a la profundidad psicológica de sus personajes. Todo ello a través de axiomas ancestrales e inequívocamente humanistas, como la libertad, la verdad y la justicia. Difícil despegarte de la pantalla ante un visionado tan hipnótico y repleto de matices.