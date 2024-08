3 miniseries imprescindibles de Netflix para hacerse un maratón

Las miniseries son siempre una buena opción para no aburrirse en las tardes del verano y para hacer una maratón sin moverse del sillón. No solo porque solo tienen una sola temporada y son autoconclusivas, sino porque algunas de ellas se han convertido en grandes joyas para los usuarios de las plataformas de streaming. Para terminar este mes de agosto os vamos a recomendar tres series que se encuentran en el catálogo de series de Netflix que no te puedes perder. La primera que hemos elegido es Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, una de las series más vistas de Netflix. Una serie verdaderamente perturbado que cuenta la historia de un complejo y sanguinario asesino en serie. La segunda que hemos elegido es El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro que es una de las mejores series antológicas de terror que podemos encontrar en cualquier plataforma de streaming.

La tercera en la que nos hemos fijado y que nos parece también perfecta para un maratón de series es Creedme. Una original ficción basada en una historia real que sorprende desde el primer episodio y que no hemos encontrado ninguna que se parezca. Otra serie de una sola temporada que se centra en la historia una joven es acusada de mentir sobre una violación. Todo cambia cuando dos inspectoras investigan una serie de espeluznantes ataques similares y descubren una conexión. Una de las mejores series de Netflix que cuenta como protagonistas con las actrices Toni Collette, Merritt Wever y Kaitlyn Dever.

Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Esta miniserie se estrenó en 2023 en Netflix y tiene 10 episodios de 45 a 60 minutos de duración cada uno. Una serie de suspense que cuenta la historia real del Carnicero de Milwaukee, un asesino en serie que se cobró la vida de numerosas personas. El actor Evan Peters interpreta magistralmente el papel de este asesino y solo por ver el gran trabajo de interpretación que hace merece la pena esta espeluznante ficción. Una miniserie dirigida por Ryan Murphy que ha contado en el reparto además de con Evan Peters con Richard Jenkins y Penelope Ann Miller.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Esta miniserie también se estrenó en 2022 y cuenta con 8 episodios de una duración de unos 50 minutos. Guillermo del Toro le regala a Netflix una de las mejores series antológicas de terror de la plataforma de streaming. Esta serie es una colección de historias cuidadosamente reunidas por el cineasta ganador del Óscar, descritas como “igualmente sofisticadas y horribles” por el propio director.

El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro cuenta ocho historias diferentes en las que el director sabe dar el punto justo de terror que se necesita dosificándolo poco a poco. Hay que tener en cuenta que cada episodio es una historia de terror independiente que ha sido dirigida por algunos de los mejores directores del género en la actualidad, de Panos Cosmatos a Jennifer Kent. Por lo tanto se puede parar de ver la serie cuando termina cualquiera de los espeluznantes episodios y luego continuar.

Esta serie ha contado en el reparto con actores como F. Murray Abraham, Crispin Glover, Peter Weller, Andrew Lincoln, Ben Barnes, Chloe Madison y Charlyne Yi, entre otros muchos actores. Una de las mejores miniseries de terror que se pueden ver en todas las plataformas de streaming y que los aficionados a este género no pueden perderse.

Creedme: una de las mejores miniseries de Netflix

Esta original serie basada en una terrible historia real se estrenó en Netflix en 2019 y tiene solo 8 episodios de unos 50 minutos de duración. Una serie cocreada por Susannah Grant, Ayelet Waldman y Michael Chabon que cuenta como una agresión sexual a una joven que es acusada de habérsela inventado lleva a la policía a descubrir toda una serie de violaciones en Washington y Colorado.

Esta serie basada en una historia real se convirtió en todo un éxito en la plataforma de streaming. En la serie se hace un retrato minucioso sobre la presión policial a la hora de interrogar a la víctima de cualquier agresión sexual y lanza una polémica sobre lo que debería hacerse y lo que no en este tipo de situaciones. También cuenta con el relato de la investigación que deciden hacer estas dos policías con el que descubren a un violador que está suelto por las calles de Washington y Colorado.

Otro de los puntos fuertes de esta miniserie es la magnífica interpretación de las actrices Merritt Wever, Kaitlyn Dever y Toni Collette que dan vida a la joven agredida y a los dos policías que deciden llegar hasta el fondo del caso. Una de las mejores miniseries de Netflix que nadie se puede perder por la interpretación de sus protagonistas y por la compleja investigación que tienen que realizar estas dos policías para llegar a la verdad.