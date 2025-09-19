‘Superman’ llega al streaming: ¿dónde podemos ver la nueva película del hombre de acero?

El cine de superhéroes no ha tenido el desempeño esperado en la pasada taquilla estival. Entre otras cosas, porque Jurassic World: El renacer ha barrido del mapa a los dos grandes largometrajes producidos por Marvel y DC; Los 4 Fantásticos: Primeros pasos y Superman. Ambas funcionaban como dos reboots dispuestos a calibrar el reclamo real detrás del género y, aunque no han dado pérdidas a sus respectivos estudios sumando juntas más de 1.100 millones de dólares en el box office, sí que se estimaba un impacto mucho mayor en una cartelera en la que prácticamente no han tenido ninguna rival que promediase su nivel de inversión. Ahora, Superman probará fortuna en el streaming dentro de la plataforma de HBO Max.

La cinta dirigida por James Gunn está disponible desde hoy mismo en la marca de vídeo bajo demanda propiedad de Warner Bros. Discovery. Una oportunidad única para todos aquellos que no pudieron ver en la gran pantalla, el que es el inicio oficial del nuevo DCU (Detective Comic Universe). Coincidiendo además con el final de la segunda temporada de El pacificador, una serie que también está ambientada en el mismo universo. La respuesta de la crítica ha sido tan polarizada como los pensamientos de un público que se debate en abrazar las imperfecciones de esta versión y los que todavía desean recuperar la herencia del DCU de Zack Snyder, el cual tuvo todavía una aprobación menor.

Sea como fuere, el vuelo de Superman por el catálogo del streaming de HBO promete un buen número de visualizaciones. Rompiendo quizás, varios récords de viralidad dentro del abanico de contenidos de la empresa. La nueva adaptación comulga con todos sus fallos, hilvanando su ligereza para un disfrute comiquero y el corazón de un personaje que vuelve a poner de moda ser un buen tío.

#Superman is available on @StreamOnMax Friday! pic.twitter.com/9B72a84WCM

— James Gunn (@JamesGunn) September 16, 2025

‘Superman’ alza el vuelo en el streaming

¿De qué trata este reinicio del héroe de la capa roja? Sin contar las secuelas, Superman alza el vuelo en el streaming como la primera película del superhéroe que no busca ser una historia de origen. Bajo un mundo cínico, el cual ha perdido la fe en la bondad, este Clark Kent busca reconciliar su herencia Kryptoniana con su crecimiento en la tierra, desafiando a sus enemigos a través de unos valores que parecen obsoletos.

David Corenswet (Twisters) da vida al protagonista y Rachel Brosnahan (House of cards) encarna a su compañera en el Daily Planet, Lois Lane. En el papel de villano encontramos a Nicholas Hoult. En su misión de proteger el mundo, Superman estará acompañado de toda una serie de superhéroes de poderes extraños interpretados por Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillon e Isabela Merced. Completan el casting, Skylar Gisondo, Sara Sampaio, Wendell Pierce, Pruitt Taylor Vince y neva Howell.

Una secuela en camino

Man of Tomorrow. In theatres July 9, 2027. pic.twitter.com/hegJEuRMTk — James Gunn (@JamesGunn) September 3, 2025

Gunn no es simplemente el responsable del guion y la dirección de este renacer audiovisual del mito creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. El norteamericano e junto al productor ejecutivo Peter Safran, el ideólogo de todo un cosmos de nuevas películas y series que quieren medirse de tú a tú con el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). De hecho, el director creativo de toda esta serie de adaptaciones ya ha anunciado una secuela que aparentemente, llevará por nombre Superman: Man of Tomorrow y que será un título en el que Lex Luthor tendrá un mayor protagonismo.

Mucho antes eso sí, tendremos el estreno de Supergirl: Woman of Tomorrow el 26 del junio de 2026. En el fututo, aunque todavía sin fechas completamente cerradas, tendremos las cintas de La cosa del pantano, The Authority, The Brave and the Bold y series como Lanterns y Booster Gold.