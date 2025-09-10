‘Jurassic World 8’: la futura secuela se abre camino gracias al reinado de la taquilla estival

Parecía que el calendario de estrenos veraniego iba a decidirse entre las taquillas de dos reboots del cine de superhéroes; Superman y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos. Sin embargo, su paso por el box office ha vuelto a poner de manifiesto la decadencia de un subgénero otrora rey absoluto dentro de la exhibición. Aunque quizás, la principal culpable ha sido Jurassic World: El renacer. Un auténtico fenómeno en la cartelera mundial que se ha posicionado como el cuarto largometraje más exitoso del año, recaudando 860 millones de dólares. Cifras que por supuesto han validado la celeridad de Universal Pictures, con una hipotética Jurassic World 8 en camino.

Las prisas de la major no sorprenden a nadie. Porque tras el fin de la trilogía con Jurassic World: Dominion, a Universal sólo le costó tres años reiniciar una especie de continuación para abordar una nueva generación jurásica de entregas, avaladas por un conjunto de cintas que acumulan más de 6.000 millones de dólares en la taquilla en las salas, desde el estreno de la primera adaptación de Michael Chrichton que dirigió Steven Spielberg en 1993. El renacer tuvo una respuesta crítica dividida, con un público que la posicionó incluso por detrás de Jurassic World: El reino caído y El mundo perdido: Jurassic Park. Pero ni con ese deterioro evidente de la propiedad intelectual, el reclamo parece agotarse. Así que claro está, en el sello ya apuntan a una futura Jurassic World 8 protagonizada de nuevo por Scarlett Johansson.

‘Jurassic World 8’: ¿cuándo se estrenará?

En la reciente película, Johansson encarna a Zora Bennet, una agente experta en operaciones encubiertas que tiene como misión recopilar el material genético de tres dinosaurios gigantescos en una isla remota, con el objetivo de crear un fármaco clave para salvar la vida a millones de personas.

Una vez más en la franquicia, todo se vuelve más complejo cuando se dan de bruces con una familia y quedan atrapados en el lugar. La habilidades de supervivencia se vuelven clave y por el camino, descubren un oscuro secreto. Para no caer en spoilers, no vamos a contar nada del desenlace, pero como en toda saga que se precie, Universal guarda muy bien sus cartas para seguir explotando la herencia de Spielberg y el material original de Chrichton. Conociendo a la compañía, parece evidente que no tardaremos demasiado en poder ver la siguiente aventura en cines, con un hipotético inicio de proyecto a mediados o finales de 2026 y un correspondiente estreno

Todavía no se ha confirmado

La información llega desde The Hollywood Handle, concretamente de manos del periodista y conocido insider, Daniel Richtman. Según él, la productora ya trabaja en Jurassic World 8. Y no es de extrañar teniendo en cuenta como la franquicia ha logrado de nuevo ser la reina del blockbuster en una cartelera estival que se antojaba muy complicada.

Queda que el estudio confirme en algún momento la información de Richtman y conocer, los nuevos rostros que se sumarán al seguimiento. Por el momento, los fans pueden paliar el interés acudiendo al mercado del alquiler o compra en Apple TV, Rakuten y Amazon para ver Jurassic World: El renacer. Todavía se desconoce cuándo ni a qué plataformas llegará primero bajo la condición de sus suscripción gratuita.