Gareth Edwards no quería dirigir ‘Jurassic World: El renacer’ pero leyó el guion y era «realmente bueno»

Hoy llega a los cines Jurassic World: El renacer, una de esas películas que podría darle la puntilla final en la cartelera al cine de superhéroes, si las inminentes Superman (11 de julio) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio) no terminan funcionando todo lo bien que deberían en el box office internacional. Porque por mucho que el género de las capas y los poderes haya dominado la cartelera mundial en la última década, la franquicia jurásica al igual que rezaba el claim de su cinta original, se abre camino como una fuerza natural imparable en el mercado de la exhibición. Desde hace más de 30 años, la propiedad intelectual de Universal Pictures ha recaudado más 6.000 millones de dólares en el conjunto de sus seis largometrajes. Pocas sagas pueden presumir de haber alcanzado esas cifras con ese número de entregas y aún así, su director Gareth Edwards era muy reticente a aceptar el encargo de dirigir este nuevo capítulo. Eso sí, cambió rápidamente de idea cuando leyó un guion que ha su juicio era «realmente bueno».

Puede que la IP que adapta el material prístino de Michael Crichton haya funcionado francamente bien a nivel comercial en su última trilogía, pero a nadie se le escapa cómo la calidad de los filmes ha ido decayendo poco a poco, hasta dejar de verse reflejada en el alma de la fantástica primera cinta dirigida por Steven Spielberg en 1993. Por eso y antes de cometer el mismo error que Disney con Star Wars, desde Universal han querido recuperar esa esencia volviendo a contratar al guionista David Koepp y dando un soplo de aire fresco a la dirección con el fichaje de Edwards. El británico sabe de sobra lo que significa retratar el mejor cine de aventuras con la ciencia ficción y la fantasía. En 2010 debutó con Monsters, después brilló gracias a Rogue One y en 2023 estrenó The Creator, una de las grandes sorpresas de aquel año fílmico. No obstante, incluso un realizador como él tenía sus dudas cuando le entregaron el guion firmado por Koepp.

Un guion demasiado «bueno»

Más allá del desapego de Gareth Edwards con la contratación de Universal, el director quería que el libreto de Jurassic World: El renacer no le gustase, pues quería descansar del desgaste que había supuesto un rodaje tan complicado como el de The Creator. La decisión no fue sencilla ni siquiera por parte de la major, porque recordemos que antes del estimulante fichaje de Edwards, el estudio había intentado que el director del asunto fuese David Leitch, responsable de Bullet train (2022) y socio de la productora con el fracaso comercial de El especialista (2024). Leitch dijo por el viejo adagio de las “diferencias creativas”. Con la idea de estrenar sí o sí la película este año, el elegido terminó siendo Edwards y como bien ha relatado en una reciente entrevista, el nominado al BAFTA estaba deseando que el material escrito no le gustase.

«Lo leí esperando odiarlo, porque lo único que quería en ese momento era descansar», contaba el director. Edwards ya estaba mentalizado para tomarse unas merecidas vacaciones y ni por asomo, asumir el titánico esfuerzo que supone levantar un proyecto de las dimensiones de Jurassic World: El renacer. Pero entonces, conforme leía el planteamiento de Koepp, el director supo que no podía evitar aceptar el encargo:

«Estaba listo para decirles que no con toda la educación del mundo. Algo tipo ‘Está bien, pero prefiero hacer mis cosas. Gracias por pensar en mí’. Pero empecé a leer…y cuando llegué al final, pensé ‘Joder, es bueno. Maldita sea’. Todos los personajes brillaban. Era de esas veces que sientes que no puedes decir que no», le contaba al medio SFX Magazine.

¿De qué trata ‘Jurassic World: El renacer’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Un lustro después de los acontecimientos de Jurassic World Dominion, el conjunto de ecosistemas de la Tierra ha demostrado ser inhabitable para los dinosaurios. Por eso, los pocos que quedan viven en ambientes aislados en las regiones más ecuatoriales que reflejan un clima más parecido al que vivieron en su época. Dentro del conjunto de saurios supervivientes, existen tres gigantescos cuyo ADN podría ser la clave para fabricar un medicamento que aportará beneficios milagrosos para la raza humana. Y esa es precisamente la misión de Zora Bennet, una experta en operaciones encubiertas que es contratada para dirigir a un equipo de especialistas en el terreno con los que afrontará la peligrosa misión. Sin embargo, cuando una familia perdida se cruza en su camino, todos acaban atrapados en la isla que hace años funcionó como el centro de investigación ultrasecreto del primer Parque Jurásico».

Por si el impacto de una nueva entrega de Parque Jurásico no fuese suficiente, la cinta viene con un reparto envidiable que incluye a Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Rupert Friend, Jonathan Bailey, Manuel García-Rulfo, Luna Blaise y David Lacono.