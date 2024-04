Spielberg regresa a la ciencia ficción: rodará una película sobre ovnis

La industria cinematográfica de Hollywood nos ha dado una de cal y otra de arena en las últimas horas. Si hace algunas horas, los medios norteamericanos se hacían eco de la cancelación de The Movie Critic por parte de Quentin Tarantino, ahora hemos podido saber que el rey Midas de Hollywood va a volver a uno de sus géneros fetiche: la ciencia ficción. Steven Spielberg planea dirigir una nueva película con ovnis de por medio y, por si esto no fuese una noticia lo suficientemente estimulante para sus fans, lo hará de la mano del guionista David Koepp, autor del libreto de Jurassic Park.

Por el momento, se desconoce un título oficial, pero el hecho de que el cineasta y el escritor vuelvan a colaborar supone una esperanza mayúscula para la cinefilia que espera ver al menos, otra obra gigantesco por parte de estos dos creadores. Koepp también escribió la secuela de la novela homónima de Michael Crichton, además de firmar el guion de La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Estas dos últimas colaboraciones no salieron muy allá en cuanto a la recepción del público se refiere, pero la historia de supervivencia en la isla Nublar consiguió crear una especie de gigante cultural que generaría hasta cinco secuelas y miles de millones de dólares para las arcas de su creador y por supuesto de la productora, Universal Pictures. Un legado que continuará próximamente con el protagonismo de Scarlett Johansson y Jonathan Bailey, bajo la dirección de Gareth Edwards (Godzilla, The Creator). Precisamente esta nueva entrega, también estará escrita por Koepp, quien vuelve a la escritura de una IP que abandonó tras la primera secuela.

La ciencia ficción no ha sido por otra parte, un género habitual en la filmografía reciente de Steven Spielberg. Aunque en realidad no haya que remontarse mucho para encontrar un título de esta índole, pues en 2018 estrenó Ready Player One. Eso sí, para remontarnos a otra produccion anterior de esta tipología, debemos acudir precisamente a las dos anteriores colaboraciones con Koepp que hemos mencionado antes y que supusieron el regreso del arqueólogo aventurero y el remake ambicioso de la obra de H.G. Wells.

Steven Spielberg domina todos los géneros

El dos veces ganador del Oscar ha confeccionado desde los 70, una filmografía memorable e increíblemente regular y a sus 77 años sigue al pie del cañón tanto detrás de las cámaras como en el ámbito de la producción ejecutiva con su sello, Amblin Pictures. Más de una treintena de películas en las que Spielberg comenzó interesándose por el suspense y el terror, pero que ha declinado en toda una serie de obras diferentes, demostrando en su versatilidad narrativa por qué está considerado como uno de los mejores directores de la historia del celuloide. Sin embargo, es cierto que dentro de esa variedad, la ciencia ficción es un terreno casi fetiche para el estadounidense. Después del triunfo de Tiburón en 1975, Encuentros en la tercera fase y E.T. el extraterrestre supusieron la confirmación de que su primer éxito no había sido una cuestión de suerte. Menos aún, teniendo en cuenta que entre medias, rodaría En busca del arca perdida. Sus siguientes acometidas dentro del género, no alcanzaron las expectativas de una herencia y nivel anómalos dentro de la industria. A pesar de ello, tanto A.I. Inteligencia Artificial y Minority Report funcionan como trabajos menores que bajo la perspectiva de cualquier otro autor, habrían sido mucho mejor valoradas.

Por si su desempeño en el thriller, lo fantástico, las historias biográficas y el cine bélico no abarcase un rango lo suficientemente amplio de registros en la dirección. En 2021 estrenó su primera cinta musical. Reto de por sí complicado, que se agranda por el hecho de ser un remake de la mismísima West Side Story. Uno de las obras musicales más remarcables de todos los tiempos.

«Creer es la clave» para el director

Más allá de su futura película sobre ovnis y su herencia en el género de la ciencia ficción, Steven Spielberg siempre se ha manifestado como un fiel defensor de la vida fuera de la tierra. De hecho, el pasado año en una entrevista con Stephen Colbert fue bastante franco al respecto:

«Es matemáticamente imposible que seamos la única especie inteligente en el cosmos», explicaba al ser preguntado por el tema. Aunque esa creencia tiene sus reparos, porque según afirma el director es casi igual de improbable que alguien nos visite desde 400 años luz.

Se desconoce cuándo comenzaría el rodaje de esta nueva historia de ovnis. Seguramente ,tengamos que esperar hasta 2026 para verla en cines.