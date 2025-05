Nuevo adelanto de ‘Superman’: el reinicio del DCU va a tener un comienzo épico de la mano de James Gunn

El estreno del reboot de Superman está a la vuelta de la esquina y por eso, James Gunn y su equipo están a punto de entrar en la campaña promocional de la que es una de las películas más esperadas de este 2025. Pues en menos de dos meses, millones de espectadores en todo el mundo tendrán que «mirar arriba» en las salas de cine para contemplar el reinicio esperanzador de un DCU (Detective Comics Universe) bajo la capa roja de un superhéroe que parece haber recuperado la herencia brindada por Richard Donner y Christopher Reeve en la cinta homónima de 1978.

Desde sus primeras imágenes y vídeos, esta nueva versión de Superman ha querido dejar claro lo diferente y bondadoso que va a ser el largometraje respecto a la anterior representación del rol que diseñó Zack Snyder y encarnó Henry Cavill. Y eso es algo visible y palpable gracias a la entrevista de Lois Lane (Rachel Brosnahan) que podemos presenciar en este último adelanto. Gunn ha sido muy claro con el reinicio, explicando que esta no es la historia de origen sobre el hombre de acero a la que el cine nos ha acostumbrado. A finales del año pasado, el cineasta aseguró que tanto Lois y Clark ya se conocen cuando comienza la acción y que Lex Luthor odia a Superman desde el principio, aunque no se conozcan personalmente. «Empezamos justo en medio de la acción», explicaba Gunn en una de sus últimas entrevistas. La expectación sobre el filme ha ido in crescendo desde la publicación del primer tráiler hace casi cinco meses. Un interés genuino y esperado sobre una propiedad intelectual que siempre ha funcionado increíblemente bien a nivel comercial y que de algún modo, quiere ser un faro de luz para el futuro de un género que está de capa caída. La relevancia de su estreno es clave para todas las siguientes cintas y series que tanto Gunn como su socio, el productor ejecutivo Peter Safran, desean plasmar. Dentro de un plan parecido a lo que Kevin Feige logró con las Fases del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

No debemos olvidar que Gunn fue el responsable de las tres películas de Guardianes de la Galaxia que tuvo la casa de las ideas en su etapa más gloriosa y que ahora, Superman pretende ser el inicio de un mundo cinematográfico inmenso que le devuelva a una tipología de narraciones que vive tiempos convulsos dentro de un Hollywood en plena crisis creativa.

El último adelanto de ‘Superman’

Secuencias de acción, peleas gigantescas contras criaturas del espacio, guerras al otro lado del mundo…Superman va a tener mucho trabajo y tendrá que combinarlo con su puesto de periodista en el Daily Planet. Porque el protagonista no es la única figura poderosa en este caos de poderosos personajes que amenaza al mundo, por más que nuestro Clark Kent vaya a contar con la ayuda inestimable a la par que adorable Kripto, su perro superheroico.

Aparte de la presencia de David Corenswet como protagonista, Rachel Brosnahan en el papel de Lane y Nicholas Hoult como el máximo villano Lex Luthor, Superman se nutre de un elenco lleno de rostros conocidos dando vida a caracteres de DC no tan reconocibles por los fans menos experimentados. Edi Gathegi es Michael Holt/ Mister Teerific, Anthony Carrigan encarna a Metamorfo, Isabela Merced es Hawkgirl, Nathan Fillion hace del Linterna Verde Guy Gardney y Skyler Gisondo interpreta a Jimmy Olsen, el mejor amigo de Clark Kent. Después, ya en un espacio más reconocible para los espectadores, encontramos a Pruitt Taylor Vince y a Neva Howell, quienes interpretan a los padres adoptivos del héroe, Jonathan Kent y Martha Kent.

Se espera que Milly Alcock haga también su primera aparición como Supergirl, la prima de Superman que tendrá su propia película en 2026, Supergirl: Woman of Tomorrow.

¿Un verano muy taquillero?

El estreno de Una película de Minecraft parece haber despertado la taquilla de una cartelera un tanto adormecida. Pero si con los inminentes estrenos este verano de 2025 no es uno de los que más recaudan en los últimos años, el séptimo arte como negocio puede comenzar a preocuparse seriamente. Dentro de una semana se estrenarán el live action de Lilo y Stitch y la despedida de Tom Cruise de Ethan Hunt en Misión Imposible: Sentencia final.

Pero será el mes de julio el que marque de verdad un antes y un después en el calendario, coincidiendo Jurassic World: El renacer (2 de julio), Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio) y por supuesto Superman, programada para aterrizar en las salas el día 11 de julio.