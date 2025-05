Nadie quiere dirigir ‘The Authority’: la historia más violenta de DC corre el riesgo de cancelarse

En una escena taquillera que ha visto triunfos comerciales sin importar su dosis de violencia, parece increíble que James Gunn todavía no haya encontrado a un director que quiera asumir el proyecto de The Authority. Una de las historias que formarán parte de ese nuevo DC Universe que el cineasta iniciará en los cines el próximo verano con el estreno del reboot de Superman. Sin embargo y a diferencia de la amabilidad y pureza del hombre de acero, la creación de Warren Ellis y Bryan Hitch es con diferencia, una de las ficciones del mundo de las viñetas más viscerales y políticamente incorrectas que se recuerdan. Siendo una adaptación que parece haber sido rechazada hasta por el mismísimo Zack Snyder.

A priori, The Authority va a formar parte de lo que Gunn y el productor ejecutivo Safran han denominado Capítulo 1: Dioses y Monstruos. Una categoría que es el equivalente a las fases planteadas por la casa de las ideas en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) desde la llegada de Kevin Feige. Dicho capítulo se iniciará en el cine con la anteriormente mencionada Superman ya teniendo en realidad, su estreno dentro del streaming con la serie animada Creature Commandos (2024). Como contenedor de narrativas superheoricas, Dioses y Monstruos alojará del mismo modo cintas como Supergirl: Woman of Tomorrow, The Brave and the Bold (2028), La cosa del pantano (2030) y series de la talla de Paradise Lost (2028), Lanterns (2008), Booster Gold (2028) y el spin-off de The Pacemaker (2022), Waller (2025). En este cupo entraría también la película de The Authority, pero al igual que le ha sucedido con otros proyectos paralizados del estudio, este grupo de superhéroes extremos no encuentra un hombre que quiera plasmar en la gran pantalla a los que seguramente sean, los defensores más oscuros que jamás ha tenido la Tierra. Eso sí, la ventaja con la que cuenta el ex director de Marvel y su equipo es que en principio el filme no tiene previsto irrumpir en la cartelera mundial hasta el 2028.

¿De qué trata ‘The Authority’?

Según todo lo que se anunció en su momento por Gunn y Safran, The Authority se basará en el equipo de superhéroes homónimo de los cómics, los cuales tienen métodos bastantes extremos para proteger el planeta. Bajo el sello influyente conocido como Wildstorm dirigido por Jim Lee (actual director editorial de DC), las viñetas de este grupo de personajes surgieron por primera vez a finales de los 90, siendo una importante influencia en series posteriores de éxito con sus correspondientes adaptaciones como The Boys (2019) o Invencible (2021).

Y es que según cuenta el propio Gunn, una de las cosas de este reinicio del DCU es que no es sólo una «historia de héroes y villanos»: «No todas la películas y programas de televisión van a tratar sobre los buenos contra los malos, vienen cosas gigantes del cielo y los buenos ganan. Hay sombrereros blancos, sombrereros negros y sombrereros grises», señalaba el director en una referencia al gran abanico de personajes que no se quedarán en el maniqueísmo tan ligado al cine de género que conocemos. De hecho el mismo Gunn los describió como «Jack Nicholson en Algunos hombres buenos» (1992).

En The Authority conocemos a un grupo de superhéroes que son capaces de todo con tal de defender el mundo, viviendo al 100% dentro del dogma de que el fin justifica los medios.

Ahora, según cuentan en THR, la película de The Authority corre el riesgo de no producirse porque hasta el momento, se trata de una ficción que no quiere nadie. Hace algunas semanas, parecía que Zack Snyder podría ser el hombre detrás del proyecto, produciéndose una especie de redención con el director de Batman vs. Superman (2016), quien además era el artífice del la anterior cosmos de películas de la franquicia. Desgraciadamente para sus fans, Snyder está demasiado ocupado en la ejecución de la serie sobre su película 300 (2006). El rechazo del director deja a The Authority un tanto huérfana y es que para la mayoría de realizadores se trata de un cómic demasiado violento, incluso para los tiempos que corren.

‘Superman’: la esperanza del nuevo DC

Independientemente de los problemas con el desarrollo de The Authority o de los continuos retrasos de The Batman 2 (largometraje que pertenecerá al Elseworlds), Gunn parece completamente enfocado en la promoción inminente de Superman.

La cinta protagonizada por David Corenswet llegará a las salas de cine el próximo 11 de julio, compitiendo en un mes en el que tendremos el estreno de Jurassic World: El renacer (2 de julio) y su competencia en el género directa, Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (25 de julio).

El devenir de Superman con la crítica profesional y frente a la taquilla marcará a todas luces un futuro esperanzador o terriblemente opaco para el nuevo DCU.