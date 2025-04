En Warner Bros lo tienen claro: James Gunn va a recuperar al Superman con el que crecimos

En un mundo hipersaturado por el género del cine de superhéroes, Marvel y DC han decidido mirar hacia atrás para dos de las producciones que en cierta medida, jugarán un papel fundamental en su futuro audiovisual como licencias comerciales. La primera de ellas es Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, la cual renunciará al fanservice del resto del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). La segunda será el Superman de James Gunn. Un reboot que a pesar de no contar una historia de origen, recuperará el espíritu que caracterizó a las películas de Christopher Reeve, el primer hombre de acero del celuloide.

Dicho tono y aspecto, lo podíamos intuir ya tanto por algunas declaraciones del propio director, como por el material promocional que hasta este momento había proporcionado la major. Sin embargo, esa noción nostálgica que huirá de la solemnidad excesiva de la versión de Zack Snyder ha sido reiterada ahora por Mike De Luca, copresidente y director ejecutivo de Warner Bros. Motion Pictures Group, quien ha asegurado que el nuevo personaje interpretado por David Corenswet será a todas luces, el Superman con el que creció como espectador. Vista la campaña de marketing en la que se utiliza el claim o frase promocional «Look up» (mira al cielo), nos encontramos ante lo que parece una clara señal de que la Superman de James Gunn recuperará la visión tradicional, siendo un ejemplo de bondad y faro de esperanza que ya irradiaba a finales de los 70 la adaptación de Richard Donner.

El Superman de James Gunn

En un mundo más que nunca polarizado, recuperar el lado más humano y pulcro del rol creado por Jerry Siegel y Joe Shuster es una idea que viene a romper de lleno con la herencia oscura de el antiguo DC Universe. Algo que ya podíamos apreciar en la iluminación y el diseño de vestuario de este último Superman cinematográfico.

Las declaraciones De Luca confirman que Gunn está recuperando ese Superman que será el ejemplo a seguir. Es decir, la vanguardia de cualquier personaje de mallas creado y criado entre viñetas. Por ello y de alguna forma, el eslogan anteriormente mencionado no sólo es un reclamo a mirar literalmente al cielo, sino a abandonar la incesante creación de conflicto de nuestros días. Por supuesto y como gran mandamás del estudio, De Luca ya ha podido ver Superman de forma completa, pero eso no quiere decir que este tono no se pueda ya advertir en los teaser, tráilers y carteles proporcionados por Warner. Y de hecho y aunque todavía desconocemos una sinopsis oficial del planteamiento, desde DC Entertainment han proporcionado varias pistas sobre lo que podemos esperar.

Primero sabemos que no será una historia de origen. Quien quiera conocer el pasado de este Superman ya establecido en la tierra, tendrá que adquirir el cómic especial que la compañía sacará junto a la película. Con su estilo característico y según reza lo compartido por la distribuidora, «Gunn aborda al superhéroe original en el recién imaginado universo de DC con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón». Porque entre otras cosas, este Superman estará impulsado por la compasión y por la «creencia inherente en la bondad de la humanidad».

Aparte de Corenswet, el Superman de Gunn reúne a toda una serie de caras conocidas dentro de la industria. Desde Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel), pasando por Nicholas Hoult (Jurado Nº2), hasta Skyler Gisondo (Licorice Pizza) y Edi Gathegi (X-Men: Primera generación). El resto del casting se completa con Sara Sampaio, Skyler Gisondo, María Gabriela de Faría, Nathan Fillon, Isabela Merced, Anthony Carrigan, Sean Gunn y Pruitt Taylor Vince. Por supuesto y como bien se ha encargado de mostrar los dos tráilers compartidos, el reinicio mostrará por primera vez en acción real en la gran pantalla a Kripto, el perro superhéroe del protagonista.

El futuro del DC Universe

El Superman de Gunn sólo es el comienzo de todo un cosmos de películas y series que intentarán competir de tú a tú con el UCM. Un género en el que el director ya ha demostrado saber desenvolverse a las mil maravillas, pues él fue el responsable de la trilogía de Guardianes de la Galaxia y el encargado de relanzar el Escuadrón suicida para Warner, antes de ser elegido por la compañía para construir al lado del productor Peter Safran, todo un plan estratégico de estrenos con personajes interconectados.

Superman llegará a los cines el próximo 11 de julio, siendo la primera piedra que marcará el devenir de los que Gunn y Safran han nombrado como Capítulo 1: Dioses y Monstruos. Esta fase, incluye series derivadas como Waller, Lanterns, Paradise lost y películas de la impronta de Supergirl: Woman of Tomorrow, La cosa del pantano, The Brave and the Bold y The Authority.